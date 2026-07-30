AKTIE IM FOKUS
Drägerwerk nach detaillierten Zahlen kurz vor Corona-Hoch
- Vorzugsaktie stieg um bis zu zehn Prozent auf 106,40
- Ebit-Marge nun prognostiziert bei 6,0 bis 8,0 Prozent
- Jahresanstieg über die Hälfte Börsenwert 1,7 Milliarden
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteile des Medizintechnik-Unternehmens Drägerwerk haben am Donnerstag nach den detaillierten Zahlen des ersten Halbjahrs kräftig zugelegt. Der Kurs der im SDax gelisteten Vorzugsaktie kletterte um bis zu zehn Prozent auf 106,40 Euro.
Damit fehlte den Vorzugsaktien nicht mehr viel bis zum höchsten Kurs seit Frühjahr 2020 bei 108,50 Euro. Damals hatten die Drägerwerk-Papiere inmitten der Corona-Pandemie stark von der Nachfrage nach Atemschutzmasken profitiert, ohne jedoch das Rekordhoch aus dem Jahr 2015 bei 123,70 Euro erreicht zu haben
Das Lübecker Unternehmen hatte am Dienstag vergangener Woche nach weiteren Zollrückerstattungen die Ergebnis-Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte aufgrund von Zollrückzahlungen bei 6,0 bis 8,0 Prozent liegen. Zuvor standen 5,5 bis 7,5 Prozent im Plan.
Beim Umsatz erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Plus von 2 bis 6 Prozent. Zudem wurden Anfang vergangener Woche bereits die wichtigsten Eckdaten für das erste Halbjahr veröffentlicht. Der Kurs der Aktie stieg nach der erhöhten Gewinnprognose bereits um fünf Prozent und beschleunigte den Anstieg nach Bekanntgabe der detaillierten Zahlen am Donnerstagmorgen.
Der Kurs der Drägerwerk-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf um mehr als die Hälfte zugelegt und ist damit einer der stärksten Titel im SDax , dem Index für kleinere Nebenwerte. Nach dem Kursanstieg in den vergangenen Monaten ist das Unternehmen an der Börse 1,7 Milliarden Euro wert.
Größter Profiteur des Anstiegs ist die Dräger-Familie, die den Großteil der Stammaktien hält. Das Kapital der Drägerwerk AG ist in knapp neun Millionen Vorzugsaktien und etwas mehr als zehn Millionen Stammaktien mit Stimmrecht aufgeteilt. Von diesen hielt die Familie zuletzt rund drei Viertel. Der Kurs der Stammaktien zog in diesem Jahr um knapp 45 Prozent auf 81,60 Euro an. Der Wert des von der Familie gehaltenen Pakets liegt damit bei knapp 600 Millionen Euro./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,15 % und einem Kurs von 105 auf Tradegate (30. Juli 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +11,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 909,88 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -31,00 %/-14,93 % bedeutet.
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Drägerwerk steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,6 Prozent, der Nettoprofit stieg um 153 Prozent. Abseits von den erwartbaren Zollrückerstattungen, die Einmaleffekte darstellen, setzt sich der sukzessive Trend der Steigerung der EBIT-Marge fort. Positiv zu vermerken ist der heute angekündigte Kapitalmarkttag für den 18.11.2026, auf dem die Strategie hin zu zu einer weiteren Steigerung der Gewinnmarge auf über 10 Prozent EBIT-Marge erläutert werden soll. Da Drägerwerk bis zum Jahresende 2026 nahezu komplett schuldenfrei sein wird, besteht eine Option zur höheren Ausschüttung von Dividenden. Die Gewinnbewertung von Drägerwerk ist mit einem KGV von etwa 11 niedrig, was zum einen dem relativ niedrigen Umsatzwachstum, aber vor allem der branchenweit niedrigeren Gewinnspanne geschuldet ist. Kann Drägerwerk die Gewinnspanne sukzessive deutlich wie erwartet erhöhen, dann ist eine höhere Bewertung der Gewinne möglich und wäre neben der positiven Gewinne
https://www.wikifolio.com/de/de/news/eqs-news-dragerwerk-ag-co-kgaa-drager-mit-starker-geschaftsentwicklung-im-ersten-halbjahr-2026-deutsch-axc0064-20260730
Also für mich war das Margenziel von (mindestens) 10% in 2030 tatsächlich neu. Es ist in der Tat bemerkenswert, denn es zeigt meines Erachtens, dass man das (bisherige ?) Ebit-Margenziel von 8% im Jahr 2028 definitiv schon nachhaltig früher erreichen wird (nämlich dieses Jahr) und im Grunde die bisherige Mittelfristplanung spätestens ab diesem Jahr (positiv) überholt sein wird. Wenn man die 10% jetzt schon raushaut, dürfte man ziemlich sicher sein, dass man auch das wieder recht locker erreichen kann. Ich glaube nicht, dass die Analysten das schon auf dem Zettel hatten, so dass auch noch einige Hochstufungen folgen könnten.
Sehr positiv und neu ist das Ende der heutigen Meldung: Der Capital Markets Day im November in Lübeck und der Antritt von Stefan Dräger, bei dieser Gelegenheit das 10%-Margenziel und die Strategie zu erläutern. 🔝