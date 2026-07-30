Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.094,15USD pro Feinunze und notiert damit +0,64 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,37USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,30 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,06USD und verzeichnet ein Minus von -1,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,16USD und verzeichnet ein Minus von -0,57 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.289,00USD
|+3,04 %
|Platin
|1.635,00USD
|+2,48 %
|Kupfer London Rolling
|13.737,21USD
|+0,96 %
|Aluminium
|3.185,02PKT
|+0,63 %
|Erdgas
|2,763USD
|+1,56 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +3,04 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.07.26, 17:29 Uhr.