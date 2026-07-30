Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.094,15USD pro Feinunze und notiert damit +0,64 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,37USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,30 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,06USD und verzeichnet ein Minus von -1,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,16USD und verzeichnet ein Minus von -0,57 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.289,00 USD +3,04 % Platin 1.635,00 USD +2,48 % Kupfer London Rolling 13.737,21 USD +0,96 % Aluminium 3.185,02 PKT +0,63 % Erdgas 2,763 USD +1,56 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +3,04 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.07.26, 17:29 Uhr.