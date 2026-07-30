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    Berichte

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    Europäer drohen wegen FIFA-Plan mit WM-Boykott

    Für Sie zusammengefasst
    • UEFA droht geschlossen mit WM-Boykott gegen FIFA
    • FIFA plant Investorendeal mit Frist zur Zustimmung
    • Boykott-Drohung bedroht stark Männer- und Frauen-WM
    Berichte - Europäer drohen wegen FIFA-Plan mit WM-Boykott
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mitglieder der Europäischen Fußball-Union UEFA drohen dem Weltverband FIFA Medienberichten zufolge geschlossen mit einem WM-Boykott, falls dieser den angekündigten Investorendeal durchzieht. Das berichten unter anderem Sky News und die "Times". Demnach habe es darüber einen einstimmigen Beschluss der 55 europäischen Vertreter gegeben, der bei einem Dringlichkeitstreffen aufgrund der besonderen Situation gefallen sein soll. Ein offizielles Statement der UEFA gab es zunächst nicht.

    Dabei geht es offenbar nicht nur um die Weltmeisterschaft der Männer im Jahr 2030, sondern auch um die Frauen-WM im kommenden Sommer in Brasilien. FIFA-Präsident Gianni Infantino, dessen Verband die überraschenden Pläne am Dienstag enthüllt hatte, gerät damit ordentlich unter Druck. Ohne die Europäer um Weltmeister Spanien, England, Frankreich und Deutschland würde die WM ihren sportlichen Wert komplett einbüßen.

    Infantino spricht von einmaliger Chance

    Die FIFA hatte mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Laut übereinstimmenden Berichten setzte der Weltverband eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

    Infantino verteidigte den geplanten Einstieg externer Geldgeber als "einmalige Chance, die weltweite Entwicklung des Fußballs deutlich zu beschleunigen". Die UEFA sieht das komplett anders und hat deshalb massiven Widerstand angekündigt. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hatten am Mittwoch erklärt, dass sie klar gegen den Investorenplan sind./pre/DP/zb







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