Europäer drohen wegen FIFA-Plan mit WM-Boykott

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mitglieder der Europäischen Fußball-Union UEFA drohen dem Weltverband FIFA Medienberichten zufolge geschlossen mit einem WM-Boykott, falls dieser den angekündigten Investorendeal durchzieht. Das berichten unter anderem Sky News und die "Times". Demnach habe es darüber einen einstimmigen Beschluss der 55 europäischen Vertreter gegeben, der bei einem Dringlichkeitstreffen aufgrund der besonderen Situation gefallen sein soll. Ein offizielles Statement der UEFA gab es zunächst nicht.

Dabei geht es offenbar nicht nur um die Weltmeisterschaft der Männer im Jahr 2030, sondern auch um die Frauen-WM im kommenden Sommer in Brasilien. FIFA-Präsident Gianni Infantino, dessen Verband die überraschenden Pläne am Dienstag enthüllt hatte, gerät damit ordentlich unter Druck. Ohne die Europäer um Weltmeister Spanien, England, Frankreich und Deutschland würde die WM ihren sportlichen Wert komplett einbüßen.