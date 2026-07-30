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    Halbjahreszahlen 2026: Prognose bestätigt, Lichttransformation beschleunigt

    Im ersten Halbjahr 2026 zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Umsatz leicht wächst und der Cashflow wieder positiv ist, geraten Ergebnis und Marge spürbar unter Druck.

    Halbjahreszahlen 2026: Prognose bestätigt, Lichttransformation beschleunigt
    Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
    • Währungsbereinigter Umsatz im H1 2026 steigt um 1,6 % auf 4.040 Mio. Euro; berichteter Umsatz liegt mit 3.972 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau.
    • Operating Income sinkt auf 214 Mio. Euro; Operating Income-Marge fällt auf 5,4 % (Vorjahr: 6,0 %).
    • Netto-Cashflow verbessert sich nach negativem Q1 auf 66 Mio. Euro (1,7 % des Umsatzes; Vorjahr: 114 Mio.), Rückgang u. a. durch Auszahlungen für strukturelle Verbesserungen.
    • Business Group Elektronik: Umsatz 1.799 Mio. Euro (+4,0 %; organisch +6,6 %), Operating Income 144 Mio., Marge 8,0 %.
    • Business Group Licht schwächer: Umsatz 1.765 Mio. Euro (-5,3 %; organisch -3,6 %), Operating Income nur 7 Mio., Marge 0,4 % — Turnaround/Lichttransformation wird beschleunigt.
    • Prognose 2026 bestätigt: währungsbereinigter Umsatz erwartet 7,4–7,9 Mrd. Euro, Operating Income-Marge 5,4–6,0 %, Netto-Cashflow mindestens 1,8 % des Umsatzes.

    Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 1. Halbjahr Geschäftsjahr 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 30.07.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.295,33PKT (+0,36 %).


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    Halbjahreszahlen 2026: Prognose bestätigt, Lichttransformation beschleunigt Im ersten Halbjahr 2026 zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Umsatz leicht wächst und der Cashflow wieder positiv ist, geraten Ergebnis und Marge spürbar unter Druck.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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