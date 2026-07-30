Autozulieferer Aumovio beendet Rechtsstreit mit BMW - Aktie zieht kräftig an
- Aumovio beigelegt Rechtsstreit mit BMW für 350 Mio
- Gewinnprognose gesenkt und Umsatzobergrenze gekappt
- Aufträge über 1 Mrd und Aktie steigt 14 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio hat einen Rechtsstreit mit dem wichtigen Kunden BMW beigelegt. Wegen der Kosten dafür in Höhe von 350 Millionen Euro senkte das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn. Zudem wurde das obere Ende der Umsatz-Zielspanne gekappt. Da Aumovio am Donnerstag aber auch ankündigte, die Zusammenarbeit mit BMW auszuweiten, und zudem von dem Autobauer Aufträge über eine Milliarde Euro erhalten wird, zog die im MDax notierte Aktie deutlich an. Der Kurs kletterte um bis zu 14 Prozent auf 42 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende Februar nach oben./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 60,18 auf Tradegate (30. Juli 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,78 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +3,02 %/+49,55 % bedeutet.
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.