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    Autozulieferer Aumovio beendet Rechtsstreit mit BMW - Aktie zieht kräftig an

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio beigelegt Rechtsstreit mit BMW für 350 Mio
    • Gewinnprognose gesenkt und Umsatzobergrenze gekappt
    • Aufträge über 1 Mrd und Aktie steigt 14 Prozent
    Autozulieferer Aumovio beendet Rechtsstreit mit BMW - Aktie zieht kräftig an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio hat einen Rechtsstreit mit dem wichtigen Kunden BMW beigelegt. Wegen der Kosten dafür in Höhe von 350 Millionen Euro senkte das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn. Zudem wurde das obere Ende der Umsatz-Zielspanne gekappt. Da Aumovio am Donnerstag aber auch ankündigte, die Zusammenarbeit mit BMW auszuweiten, und zudem von dem Autobauer Aufträge über eine Milliarde Euro erhalten wird, zog die im MDax notierte Aktie deutlich an. Der Kurs kletterte um bis zu 14 Prozent auf 42 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende Februar nach oben./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 60,18 auf Tradegate (30. Juli 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,78 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +3,02 %/+49,55 % bedeutet.






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