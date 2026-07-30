UEFA droht FIFA wegen Investorenplan mit WM-Boykott
Für Sie zusammengefasst
- UEFA droht mit Boykott aller FIFA-Wettbewerbe
- Drohung gilt bis FIFA Rechteverkauf fällt
- UEFA informierte nach Dringlichkeitstreffen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mitglieder der Europäischen Fußball-Union UEFA drohen dem Weltverband geschlossen mit einem Boykott aller FIFA-Wettbewerbe, falls dieser den geplanten Investorendeal durchzieht. Diese Drohung gelte so lange, wie die FIFA ihre Pläne für den Verkauf kommerzieller Rechte nicht vollständig verwerfe, teilte die UEFA nach einem Dringlichkeitstreffen mit./lön/DP/he
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