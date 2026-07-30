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    Der Börsen-Tag

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    DAX und Dow im Aufwind – Tech- und Nebenwerte geraten unter Druck

    Zwischen Aufschwung und Dämpfer: Während Leitindizes in Deutschland und den USA weiter zulegen, geraten Nebenwerte und Technologietitel zunehmend unter Druck.

    Der Börsen-Tag - DAX und Dow im Aufwind – Tech- und Nebenwerte geraten unter Druck
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. Während die großen Standardwerte in Deutschland und den USA zulegen, zeigen sich Nebenwerte und Technologietitel teils schwächer. In Frankfurt gehört der DAX zu den Gewinnern: Der Leitindex steigt um 0,99 Prozent auf 25.617,81 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Auch der MDAX kann zulegen, wenn auch deutlich verhaltener. Der Index der mittelgroßen Werte gewinnt 0,33 Prozent auf 32.267,80 Punkte. Schwächer präsentieren sich dagegen die kleineren und technologieorientierten Segmente. Der SDAX verliert 0,42 Prozent auf 18.478,78 Punkte. Auch der TecDAX notiert im Minus und gibt um 0,17 Prozent auf 3.831,60 Punkte nach. Damit hinken Nebenwerte und Technologiewerte der Entwicklung der Standardwerte hinterher. In den USA dominieren dagegen klar die Pluszeichen. Der Dow Jones steigt um 0,56 Prozent auf 51.877,79 Punkte. Noch stärker zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,96 Prozent auf 7.389,38 Punkte zulegt. Damit entwickeln sich die US-Leitindizes ähnlich freundlich wie der DAX und signalisieren eine robuste Stimmung an den internationalen Aktienmärkten, während kleinere und technologieorientierte Indizes in Deutschland etwas aus dem Tritt geraten sind.

    DAX

    Im DAX gehörten Siemens Energy (+9.76%), Infineon Technologies (+8.75%) und Hochtief (+4.57%) zu den stärksten Werten, während Scout24 (-3.45%), SAP (-4.72%) und adidas (-10.86%) die größten Verluste verzeichneten. Spitzenreiter Siemens Energy übertraf das Schlusslicht adidas um 20.62 Prozentpunkte.

    MDAX

    Im MDAX führten AUMOVIO (+14.93%), SILTRONIC AG (+10.91%) und SUESS MicroTec (+6.36%) die Gewinnerliste an; die Verliererseite wurde von Kion Group (-3.70%), Knorr‑Bremse (-6.10%) und Nemetschek (-13.59%) dominiert. Die Spanne zwischen Top und Flop betrug 28.52 Prozentpunkte.

    SDAX

    Im SDAX standen Draegerwerk (+8.84%), LPKF Laser & Electronics (+7.75%) und PVA TePla (+3.95%) vorn, während Redcare Pharmacy (-5.07%), Alzchem Group (-9.77%) und TeamViewer (-11.19%) am stärksten nachgaben. Der Abstand zwischen Best‑ und Schlechtestem lag bei 20.03 Prozentpunkten.

    TecDAX

    Im TecDAX waren SILTRONIC AG (+10.91%), Draegerwerk (+8.84%) und Infineon Technologies (+8.75%) die Tagesgewinner; auf der anderen Seite fielen SAP (-4.72%), TeamViewer (-11.19%) und Nemetschek (-13.59%). Die Differenz zwischen Top und Flop betrug 24.50 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Im Dow Jones ragten Microsoft (+14.16%), Amazon (+4.72%) und Caterpillar (+2.86%) positiv heraus. Johnson & Johnson (-3.58%), Travelers Companies (-4.77%) und Salesforce (-5.04%) gehörten zu den Verlierern. Die Spanne zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert betrug 19.20 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Im S&P 500 lagen SanDisk Corporation (+21.93%), Lam Research (+19.10%) und Emcor Group (+16.76%) vorn; demgegenüber standen Carvana Registered (A) (-11.20%), C.H.Robinson Worldwide (-14.88%) und FICO (-16.49%) am Ende der Liste. Die Differenz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht betrug 38.42 Prozentpunkte.



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