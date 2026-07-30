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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax steigt - überwiegend gute Unternehmenszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gute Unternehmenszahlen halten Anleger am Aktienmarkt
    • Hohe Verluste bei Adidas dämpfen den Marktschwung
    • Verbraucherpreise steigen auf 2,8 Prozent Kern 2,4
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax steigt - überwiegend gute Unternehmenszahlen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Überwiegend gute Unternehmenszahlen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weitgehend bei Laune gehalten. Hohe Kursverluste von Adidas bremsten allerdings den Schwung. Frische Inflationsdaten aus Deutschland hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Positive Impulse lieferten am Nachmittag die festeren US-Börsen, wo vor allem die Technologiewerte dank starker Quartalskennziffern von Microsoft anzogen.

    Der Dax schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 25.612,03 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,08 Prozent auf 32.216,66 Zähler.

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    Nach dem Auslaufen des Tankrabatts sind die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 2,8 Prozent sprunghaft gestiegen. Dass die Inflationsrate zugelegt habe, müsse angesichts des Ölpreisanstiegs nicht verwundern, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Beim Blick auf die Kerninflation - also die Teuerung ohne Nahrungsmittel und Energie - gebe es hingegen eine kleine Überraschung. Denn hier sei der Wert von 2,5 auf 2,4 Prozent gesunken, so Gitzel.

    Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Teherans Angriff gegen US-Truppen im Nahen Osten griff das amerikanische Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik an./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,36 % und einem Kurs von 389,9 auf Tradegate (30. Juli 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +16,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,93 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +21,60 %/+62,13 % bedeutet.





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