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    NurExone startet Initiative zur Optimierung von Bioprozessen zur Unterstützung der kommerziellen und klinischen Einsatzbereitschaft

    NurExone startet Initiative zur Optimierung von Bioprozessen zur Unterstützung der kommerziellen und klinischen Einsatzbereitschaft
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO und HAIFA, Israel, 30. Juli 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX, OTCQB: NRXBF, FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gab heute eine Initiative zur Optimierung von Bioprozessen bekannt, die darauf abzielt, die Produktionsinfrastruktur für seine therapeutische Pipeline und seine kommerziellen Exosomenaktivitäten zu unterstützen.

     

    NurExone arbeitet im Rahmen der Initiative mit der in Österreich ansässigen Novasign GmbH („Novasign“) zusammen, um die Bioprozessmodellierungsplattform von Novasign auf den proprietären Exosomenproduktionsprozess von NurExone anzuwenden und Möglichkeiten zur Unterstützung der Prozessoptimierung sowie eines geplanten Technologietransfers an Exo-Top Inc., die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft des Unternehmens („Exo-Top“), zu bewerten.

     

    Das Projekt ist darauf ausgelegt, die Prozessanalyse zu verbessern, die Planung des Technologietransfers zu unterstützen und Möglichkeiten zur Steigerung der Produktionseffizienz zu identifizieren, während gleichzeitig eine konsistente Produktcharakterisierung unterstützt wird. NurExone stellt vorgelagerte Bioprozessdaten zur Verfügung, die von Novasign anhand vordefinierter wesentlicher Leistungsindikatoren („KPIs“) bewertet werden, darunter Prozesseffizienz und Betriebskosten.

     

    Im Jahr 2026 konzentrieren wir uns darauf, die kommerzielle und klinische Einsatzbereitschaft von NurExone durch kontinuierliche Fortschritte in der Produktion, der wissenschaftlichen Entwicklung und der regulatorischen Weiterentwicklung voranzutreiben“, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. „Die Produktionsbereitschaft geht über GMP-Produktionskapazitäten hinaus. Sie erfordert außerdem robuste, gut verstandene Prozesse, die konsistent reproduziert und effizient an Exo-Top sowie gegebenenfalls an einen US-amerikanischen Produktionspartner übertragen werden können. Dieses Projekt soll diesen Transfer unterstützen.“

     

    Die fortschrittlichen Exosomenproduktionsaktivitäten und -prozesse von NurExone bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit, zu demonstrieren, wie eine strukturierte Bioprozessmodellierung mit Novasign Studio den Technologietransfer und die Prozessoptimierung unterstützen kann“, sagte Dr. Mark Duerkop, Chief Executive Officer von Novasign. „Unser Ziel ist es, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die das Prozessverständnis stärken, Effizienzpotenziale identifizieren und einen effektiven Technologietransfer unterstützen können. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Initiative und einer weiteren Vereinbarung zwischen den Parteien sehen wir außerdem das Potenzial, ausgewählte Erkenntnisse im Rahmen einer Fallstudie mit der breiteren Gemeinschaft der Hersteller biologischer Arzneimittel zu teilen.

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