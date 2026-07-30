Gutes Omen für Dividendenaristokrat McDonald's? Konkurrent macht heute +13 %

Der Crash bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten sorgte in den vergangenen Wochen nicht für Verunsicherung und Panik, sondern auch eine Flucht in defensive Basiswerte. Ablesbar war das an neuen Allzeithochs im beliebten Schwab U.S. Dividend Equity ETF sowie an der Outperformance des als träge geltenden Dow-Jones-Index gegenüber dem Nasdaq 100 .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Von der Rotation in Dividenden- und Value-Werte konnte ausgerechnet McDonald's, dem noch eine Dividendenerhöhung fehlt, um mit 50 Jahren ununterbrochenen Erhöhungen seiner Ausschüttungen in den Kreis der Dividendenkönige aufzusteigen, nicht profitieren. Die Aktie hatte zuletzt sogar mit neuen Mehrjahrestiefs – einem technischen Verkaufssignal – zu kämpfen.

Chipotle Mexican Grill liefert Wachstum und Hoffnung

In der kommenden Woche wird der Burgerbrater seine Quartalszahlen vorlegen, dementsprechend sind die Hoffnungen groß, dass der aktuell als unterbewertet geltende Dividendenaristokrat vor einem Turnaround stehen könnte. Mut machen jetzt die Zahlen einiger Mitbewerber, vor allem von Chipotle Mexican Grill, das ursprünglich sogar zu McDonald's gehört hatte.

Der Spezialist für mexikanische Küche legte am Donnerstagabend ein Umsatzwachstum von 9,3 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar vor. Damit wurden die Erwartungen zunächst um 30 Millionen US-Dollar verfehlt. Nach einer längeren Wachstumsschwäche sahen sich Investoren jedoch durch den Anstieg der flächenbereinigten Erlöse um 2,2 Prozent ermutigt. Unterstützt wurde das Wachstum außerdem durch die Eröffnung 100 neuer Filialen.

Nettogewinn durch höhere Kosten belastet

Auf der Ertragsseite präsentierte Chipotle Mexican Grill einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,33 US-Dollar, der damit um 1 Cent über den Erwartungen lag. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Ertrag in selber Höhe erwirtschaftet.

Der den Anteilseignerinnen und -eignern zurechenbare Nettogewinn landete mit 403,5 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert von 436,1 Millionen US-Dollar. Vor allem die Lohn- und Produktkosten legten gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Eine Nettomarge von 12,1 Prozent ist aber noch immer einer der besten Werte, den die Fast-Food-Branche zu bieten hat.

Neueröffnungen sollen den Umsatz anschieben

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres stellte Chipotle Mexican Grill ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Wie im vergangenen Quartal auch sollen daher vor allem Neueröffnungen für einen Wachstumsschub sorgen. Insgesamt sind 350 bis 370 neue Filialen geplant.

CEO Scott Boatwright kommentierte die Zahlen mit den Worten: "Unsere positiven Ergebnisse reflektieren das Momentum, das wir gegenwärtig mit unserer Strategie 'Rezept für Wachstum' aufbauen und an Gestalt gewinnen lassen."

Zweistellige Kursgewinne, Rückenwind auch durch andere Mitbewerber

In einem für Restaurantbetreiber schwierigen makroökonomischen Umfeld hatten Anlegerinnen und Anleger eine positive Überraschung nicht auf der Menükarte stehen. Dementsprechend groß fiel der Beifall und mit ihm auch die Kursreaktion der Aktie aus, die sich am Donnerstag um bis zu 13 Prozent verteuerte und auf den höchsten Stand seit Februar kletterte. Damit dürfte die Korrektur der zurückliegenden Monate hinter dem Papier liegen.

Chipotle Mexican Grill war am Donnerstag jedoch nicht das einzige gefragte Unternehmen aus dem Gastronomiebereich. Nach zufriedenstellenden Zahlen konnten sich auch Kaffeeröster und Dividendenwachstumswert Starbucks sowie Yum Brands, die Dachgesellschaft von Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut und Taco Bell, deutlich steigern.

Fazit: Die Erwartungen sollten auch für McDonald's zu schlagen sein!

Die Anteile von McDonald's ließ der Rückenwind aus der Branche kalt. Sie gaben um 1,5 Prozent nach und nahmen nach einer kurzen Zwischenerholung ihren Abwärtstrend wieder auf. Offenbar traut man dem Burger-Franchises trotz positiver Vorgaben nur wenig zu. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Erwartungen an die Zahlen am kommenden Dienstag niedrig sind – das könnte für umso größeres Überraschungspotenzial zur Oberseite sorgen, sollte auch McDonald's überzeugen.

Mit Blick auf die Bewertung schneidet der Branchenprimus jedenfalls deutlich besser ab als Chipotle Mexican Grill. Während der Mitbewerber für 2026 mit einem KGVe von 30,2 bewertet ist, kommt McDonald's auf ein Gewinnvielfaches von 21, das damit um 15 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt. Auch das spricht für eine Erholung von McDonald's, wenn die Zahlen wenigstens zufriedenstellend ausfallen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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