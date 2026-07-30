C.H.Robinson Worldwide Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 30.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die C.H.Robinson Worldwide Aktie. Mit einer Performance von -16,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute bei der C.H.Robinson Worldwide Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

C.H. Robinson Worldwide ist ein globaler Logistikdienstleister mit Fokus auf Speditions- und 3PL‑Services, v.a. Straßengüterverkehr, See- und Luftfracht sowie Supply-Chain-Lösungen. Starke Marktstellung in Nordamerika, bedeutender globaler Player. Wichtige Konkurrenten: XPO, Kuehne+Nagel, DHL, DB Schenker. USP: dichtes Spediteursnetzwerk, Technologieplattform Navisphere, hohe Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von C.H.Robinson Worldwide Verluste von -20,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -29,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,35 %. Im Jahr 2026 gab es für C.H.Robinson Worldwide bisher ein Plus von +9,12 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

C.H.Robinson Worldwide Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -29,96 % 1 Monat -21,35 % 3 Monate -20,52 % 1 Jahr +75,86 %

Informationen zur C.H.Robinson Worldwide Aktie

Stand: 30.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 118 Mio. C.H.Robinson Worldwide Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,16 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Aufschwung und Dämpfer: Während Leitindizes in Deutschland und den USA weiter zulegen, geraten Nebenwerte und Technologietitel zunehmend unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,65 %. DHL Group notiert im Plus, mit +0,45 %. Expeditors International of Washington notiert im Minus, mit -0,07 %. Kuehne + Nagel International legt um +1,64 % zu Coloplast (B) notiert im Plus, mit +0,55 %.

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Ob die C.H.Robinson Worldwide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur C.H.Robinson Worldwide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.