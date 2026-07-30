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    Brasiliens Klage zur Erstattung der durch Tabak verursachten Gesundheitskosten erreicht einen entscheidenden Meilenstein, da das Gericht sich auf eine Entscheidung vorbereitet

    Stellungnahme von Yolonda C. Richardson, Präsidentin und Geschäftsführerin der „Campaign for Tobacco-Free Kids"

    WASHINGTON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eine wegweisende Klage, die 2019 von der brasilianischen Generalstaatsanwaltschaft (Advocacia-Geral da União, kurz AGU) eingereicht wurde, um die größten Zigarettenhersteller des Landes für die enormen Kosten im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die durch das Rauchen verursacht werden, finanziell zur Verantwortung zu ziehen, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Alle rechtlichen Eingaben sind nun vollständig eingegangen, darunter auch ein Gutachten der Bundesanwaltschaft, das die Forderungen der AGU stützt. In diesem Fall steht nun eine Entscheidung des Bundesgerichts in Porto Alegre aus, ob die Tabakkonzerne für die Schäden haftbar sind, die durch die Vermarktung und den Verkauf ihrer Zigaretten in Brasilien verursacht wurden.

    Campaign for Tobacco-Free Kids logo. (PRNewsFoto/Campaign for Tobacco-Free Kids)

    Mit der Klage soll erreicht werden, dass die größten Zigarettenhersteller des Landes dem brasilianischen Gesundheitssystem die Gesundheitsausgaben erstatten, die im Zusammenhang mit Krankheiten entstanden sind, die wissenschaftlich mit dem Tabakkonsum in Verbindung gebracht werden. Zu den Beklagten zählen BAT Brasil (ehemals Souza Cruz) und Philip Morris Brasil sowie deren Muttergesellschaften British American Tobacco und Philip Morris International.

    Der Fall ist eine der weltweit bedeutendsten Klagen auf Erstattung der durch Tabak verursachten Gesundheitskosten und könnte Auswirkungen haben, die weit über Brasilien hinausreichen. Im Falle eines Erfolgs würde dieser Fall den Grundsatz bekräftigen, dass Tabakkonzerne für die enormen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten, die durch ihre Produkte verursacht werden, zur Verantwortung gezogen werden sollten.

    Der Tabakkonsum stellt eine enorme Belastung für das brasilianische Gesundheitssystem dar . Jedes Jahr verursacht das Rauchen etwa 177.000 Todesfälle und verursacht geschätzte Gesundheitsausgaben in Höhe von 75 Milliarden R$ (fast 15 Milliarden US-Dollar) für die Behandlung tabakbedingter Erkrankungen. In der Klage wird argumentiert, dass die Herstellung und der Verkauf von Zigaretten zwar rechtmäßige Tätigkeiten sind, die Unternehmen jedoch rechtlich verpflichtet bleiben, die Gesellschaft für die durch ihre Produkte verursachten Schäden zu entschädigen.

    Die Klage Brasiliens ist die erste ihrer Art in einem Land mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, in der ein Haftungsurteil ergangen ist. Ähnliche Maßnahmen zur Kostendeckung im Gesundheitswesen wurden auch in anderen Ländern ergriffen, darunter Kanada und die Vereinigten Staaten, wo die Regierungen erfolgreich Entschädigungen für Gesundheitsausgaben geltend gemacht haben, die auf den Tabakkonsum zurückzuführen sind.

    Die Tabakindustrie hat in Brasilien enorme und gut dokumentierte Schäden für die öffentliche Gesundheit verursacht. Ein positives Urteil wäre nicht nur ein bedeutender Meilenstein für Brasilien, sondern würde auch einen wichtigen Präzedenzfall für Regierungen schaffen, die die Tabakindustrie zur Rechenschaft ziehen wollen.

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    Brasiliens Klage zur Erstattung der durch Tabak verursachten Gesundheitskosten erreicht einen entscheidenden Meilenstein, da das Gericht sich auf eine Entscheidung vorbereitet Stellungnahme von Yolonda C. Richardson, Präsidentin und Geschäftsführerin der „Campaign for Tobacco-Free Kids"WASHINGTON, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ - Eine wegweisende Klage, die 2019 von der brasilianischen Generalstaatsanwaltschaft …
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