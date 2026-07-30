Enel schneidet besser als erwartet ab und wird etwas optimistischer

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 9,935 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 100,72 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3333EUR. Von den letzten 9 Analysten der Enel Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,94 %/-9,16 % bedeutet.