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    Enel schneidet besser als erwartet ab und wird etwas optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Enel blickt nach besserem Halbjahr optimistischer
    • Gewinn je Aktie jetzt erwartet bei 74 Cent
    • Bereinigter Gewinn stieg auf 3,93 Milliarden Euro
    Enel schneidet besser als erwartet ab und wird etwas optimistischer
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel blickt nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Wert von 74 Cent, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Damit kappte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 72 bis 74 Cent. In den ersten sechs Monaten des Jahres zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um knapp drei Prozent auf 3,93 Milliarden Euro an. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz stagnierte bei knapp 41 Milliarden Euro./zb/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 9,935 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 100,72 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3333EUR. Von den letzten 9 Analysten der Enel Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,94 %/-9,16 % bedeutet.





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