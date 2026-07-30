JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen von 290 auf 286 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Signale für steigende Absatzvolumina, der Aussicht auf weitere Preissteigerungen in den kommenden Monaten und weiterer möglicher Kostensenkungen des Baustoffkonzerns könnte sich die Marktstimmung nach der Sommerpause verbessern, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 164,9EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 286

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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