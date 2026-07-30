DZ BANK stuft Meta auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 790 auf 690 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angekündigte Rekord-Investitionen des Facebook-Konzerns trübten die Bestwerte bei Umsatz und Nutzern, resümierte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen - vor allem für den Free Cashflow - der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,81 % und einem Kurs von 461,8EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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