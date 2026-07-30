RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,79 % und einem Kurs von 286,6EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
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