RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,79 % und einem Kurs von 286,6EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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