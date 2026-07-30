Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 108,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,65 Prozent.

Die Kurse knüpften so an ihre Vortagsverluste an. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Mittwoch wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Allerdings fiel die Entscheidung nicht einstimmig, was Marktbeobachter hervorhoben. "Drei Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der Fed offensichtlich kontrovers diskutiert wurde", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen. Notenbankchef Kevin Warsh gab keine klaren Signale für das künftige Vorgehen.