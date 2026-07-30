Saint-Gobain mit Fortschritten im zweiten Quartal - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 77,48 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 38,55 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +72,02 %/+9,11 % bedeutet.