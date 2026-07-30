Saint-Gobain mit Fortschritten im zweiten Quartal - Prognose bestätigt
- Umsatz auf vergleichbarer Basis bei 23,6 Mrd Euro
- Ebitda sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent
- Belebung im zweiten Quartal Prognose bestätigt
COURBEVOIE (dpa-AFX) - Das Geschäft des französischen Baustoffkonzerns Saint Gobain hat sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt. So zog der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf vergleichbarer Basis - also vor Währungseffekten und den Folgen von Zu- und Verkäufen - um knapp ein Prozent auf 23,6 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Donnerstagabend in Courbevoie mitteilte. Beim operativen Gewinn konnte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen das schwache erste Quartal nicht kompensieren. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz fiel ebenfalls besser als erwartet aus. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 77,48 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 38,55 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +72,02 %/+9,11 % bedeutet.