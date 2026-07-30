thyssenkrupp nucera: Q3/9M 25/26–Umsatz/Ergebnis leicht über Markterwartung
Trotz rückläufiger Umsätze zeigt das dritte Quartal 2025/26 robuste Signale: Vorzieheffekte im Chlor‑Alkali-Geschäft und ein starker Auftragseingang stützen die Ergebnisentwicklung.
Foto: thyssenkrupp nucera
- Vorläufiger Konzernumsatz Q3 2025/26: 145 Mio. € (Q3 2024/25: 184 Mio. €); Umsatz liegt über Markterwartung aufgrund zeitlicher Vorzieheffekte großer Neubauprojekte, insbesondere im Segment Chlor‑Alkali.
- Segmentumsätze Q3: Grüner Wasserstoff (gH2) 36 Mio. € (Vj. 103 Mio. €); Chlor‑Alkali (CA) 109 Mio. € (Vj. 81 Mio. €).
- Q3-EBIT vorläufig: –2 Mio. € (Vj. 0 Mio. €); Segment-EBIT Q3: gH2 –17 Mio. €, CA 15 Mio. €; verbesserte Bruttomarge und aktives Kostenmanagement kompensierten größtenteils das niedrigere Umsatzvolumen.
- Auftragseingang Q3: 81 Mio. € (Vj. 63 Mio.) — davon gH2: 3 Mio. €, CA: 78 Mio.; Auftragsbestand zum 30.06.2026: 638 Mio. €.
- Neunmonatszahlen (9M 2025/26): Konzernumsatz 354 Mio. € (Vj. 663 Mio. €); kumuliertes EBIT –69 Mio. € (Vj. 4 Mio.), belastet durch höhere Kosten in Q2 für Neubauprojekte und die Vertragsauflösung eines Projekts in den USA (gH2); 9M‑Segment‑EBIT: gH2 –107 Mio. €, CA 38 Mio.; Auftragseingang 9M: 471 Mio. €.
- Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft; die Q3/9M‑Berichterstattung wird am 12. August 2026 um 07:00 MESZ veröffentlicht; Q2/6M‑Zahlen wurden gemäß IAS 8.41 rückwirkend im Segment CA um +12 Mio. € Umsatz und +2 Mio. € EBIT angepasst.
Der nächste wichtige Termin, Q3/9M-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 12.08.2026.
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