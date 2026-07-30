RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,58 % und einem Kurs von 286 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 166,32 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +7,84 %/+21,76 % bedeutet.