ANALYSE-FLASH
RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
- RBC bestätigt Outperform mit Kursziel 320
- Prognose angehoben, Wachstum in H2 schwächer
- Geringe Fortschritte bei Profitabilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,58 % und einem Kurs von 286 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 166,32 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +7,84 %/+21,76 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 320 Euro