Microsoft Aktie mit starker Tagesperformance - 30.07.2026

Die Microsoft Aktie notiert aktuell bei 394,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +43,73 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +1,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 394,60€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Microsoft Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!



Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +16,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -11,31 %.

Während Microsoft heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,94 %. Damit gehört Microsoft heute zu den auffälligeren Werten.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,50 % 1 Monat +22,56 % 3 Monate +2,77 % 1 Jahr -17,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microsoft Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.07.2026, 19:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Quartalsergebnis, Investitionsausgaben und Folgen für Kurs und Bewertung. Thema sind Azure‑/Copilot‑Wachstum und starke Zahlen, das teils negative nachbörsliche Kursverhalten trotz Beats, die angekündigte Änderung der Capex und Auswirkungen auf Lieferanten und Margen, die Einschätzung, die Aktie sei bei ~400 USD attraktiv, sowie hohe erwartete Volatilität und Short‑Covering‑Spekulationen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,93 Bil.EUR € wert.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag deutlich höher aus dem Handelstag verabschiedet. Der ATX gewann 2,44 Prozent auf 6.454,79 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es mehrheitlich in den Plusbereich und an der Wall Street etablierte sich …

Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag viel Rückenwind von der Berichtssaison bekommen. Auf beiden Seiten des Atlantiks gab es zahlreiche Unternehmenszahlen auszuwerten. Für die globalen Aktienmärkte am bedeutendsten waren die gut aufgenommenen …

Überwiegend gute Unternehmenszahlen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weitgehend bei Laune gehalten. Hohe Kursverluste von Adidas bremsten allerdings den Schwung. Frische Inflationsdaten aus Deutschland hatten nur wenig …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,61 %. Apple notiert im Minus, mit -2,49 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,06 %. IBM verliert -2,61 % Oracle notiert im Plus, mit +6,04 %.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.