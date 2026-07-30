CHMP-Bewertung: Repatha breiter einsetzen vor erstem Herzinfarkt?
Neue Studiendaten könnten die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Europa verändern: Repatha steht vor einer erweiterten Zulassung zur Prävention erster schwerer Ereignisse.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- CHMP der EMA gab eine positive Stellungnahme zur Erweiterung der Repatha‑Indikation, sodass Evolocumab Erwachsenen mit nachgewiesener oder hohem Risiko atherosklerotischer Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen (einschließlich Hochrisikopatienten ohne vorausgegangenen Herzinfarkt/Schlaganfall) zur LDL‑C‑Senkung und Reduktion des kardiovaskulären Risikos empfohlen wird.
- Grundlage ist die globale Phase‑3‑Studie VESALIUS‑CV mit mehr als 12.000 Teilnehmenden (randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert) und einem Median‑Follow‑up von ~4,6 Jahren.
- Wichtige Wirksamkeitsdaten: 25 % relative Risikominderung für 3‑P‑MACE (Tod durch KHK, Herzinfarkt, ischämischer Schlaganfall), 19 % für 4‑P‑MACE und eine 36 % Reduktion des Risikos für Herzinfarkt; medianes LDL‑C unter Evolocumab 45 mg/dl vs. 109 mg/dl (Placebo).
- Amgen betont, dass Repatha der einzige PCSK9‑Hemmer ist, der in einer Phase‑3‑Studie eine signifikante Reduktion erster schwerer kardiovaskulärer Ereignisse nachgewiesen hat; die Europäische Kommission wird in den kommenden Monaten die endgültige Entscheidung treffen.
- Zulassungs‑ und Nutzungskontext: Repatha erstmals 2015 in der EU zugelassen, weltweit in 74 Ländern genehmigt und nach Unternehmensangaben bei über 10 Millionen Patientinnen und Patienten angewendet; FDA‑Erweiterung im August 2025.
- Dosierung und Sicherheit: empfohlene Dosen 140 mg alle zwei Wochen oder 420 mg einmal monatlich; häufige Nebenwirkungen u. a. Grippe, Nasopharyngitis, Injektionsstellenreaktionen; Kontraindikation bei Überempfindlichkeit, Vorsicht bei schwerer Nieren‑/Leberinsuffizienz, Schwangerschafts‑/Stillhinweise sowie Lagerungs‑ und Meldepflichten für Nebenwirkungen.
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