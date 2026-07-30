Vorzieheffekte
Thyssenkrupp Nucera setzt mehr um als erwartet
- Umsatz im Quartal auf 145 Mio Euro gesunken
- Operativer Verlust auf 2 Mio Euro reduziert
- Umsatz dank Vorzieheffekten bei Chlor-Alkali
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat im dritten Quartal trotz eines abermaligen Umsatzrückgangs etwas besser als erwartet abgeschnitten. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel auf 145 Millionen Euro gefallen, teilte das zum Thyssenkrupp-Konzern gehörende Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Dortmund mit.
"Die Umsatzentwicklung liegt dabei oberhalb der bisherigen Erwartungen. Wesentlicher Grund hierfür sind zeitliche Vorzieheffekte aus großen Neubauprojekten, insbesondere im Segment Chlor-Alkali, bei denen ursprünglich für das vierte Quartal 2025/26 erwartete Umsätze bereits im dritten Quartal realisiert wurden."
Im Vergleich zum schwachen Vorquartal habe sich der Umsatz fast verdreifacht. Zudem wurde der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den Monaten April bis Juni im Quartalsvergleich deutlich reduziert. Der operative Verlust habe bei zwei Millionen Euro gelegen. Im zweiten Quartal lag das Minus noch bei 65 Millionen Euro. Experten hatten den Unternehmensangaben zufolge mit einem höheren Minus gerechnet.
Der Auftragseingang habe im dritten Quartal bei 81 Millionen Euro gelegen und damit deutlich unter dem Wert des Vorquartals, aber über dem Wert des Vorjahres. Die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht zu, drehte aber kurz danach ins Minus. Das im MDax notierte Unternehmen Thyssenkrupp hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des Elektrolysespezialisten.
Der Konzern hatte die Tochter im September zu 20 Euro das Stück an die Börse gebracht. Thyssenkrupp Nucera war an der Börse nur zu Beginn ein Erfolg. In den ersten Wochen ging es bis auf etwas mehr als 25 Euro nach oben. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten. Der Börsenwert liegt derzeit bei knapp einer Milliarde Euro./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 12,10 auf Tradegate (30. Juli 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,53 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -9,05 %/+32,29 % bedeutet.
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Gute news für TKMS/TK
BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro./bg/DP/he
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Die Phantasie treibt den Kurs hoffentlich jetzt endlich über die 12 € hinaus.
Nach einer längeren Durststrecke nimmt das Papier endlich wieder Fahrt auf.
Die Aufspaltung des Konzerns treibt das Papier massiv voran.
Die Werkstoff-Sparte soll noch in diesem Jahr via Spin-off abgespalten und an die Börse gebracht werden.
Das sollte den Kurs ordentlich beflügeln.
Im Nachhinein bin ich nicht ganz unglücklich TK ein 2. mal günstig eingekauft zu haben.
TKMS war für mich renditemäßig schon mal ein Erfolgsmodell trotz des geplatzten Stahlverkaufs.
TKMS wächst nach einem Rekordjahr weiter und stützt somit das operative Geschäft.
Auch bei Nucera wächst der Auftragsbestand und die Phantasie in dem Bereich des Grünen Stahls.
Im Fazit alles Gute Vorraussetzungen für weitere Kurssteigerungen bei Thyssenkrupp.
Ja ich weiß....die Vola ist echt extrem und man braucht wahrlich Nerven aus Stahl...
Aber wie heißt es so schön ?
Wer zu letzt lacht lacht am besten oder so ähnlich..
Gerne mal den Chartverlauf auf Max. stellen. Also ich sehe noch viel Luft nach oben (20 €) 🤔
Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen im August.
Also ich kann mir jedenfalls mein Grinsen nicht verkneifen 😎
Auszug aus der TK-Mitteilung zu Materials: