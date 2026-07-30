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    Vorzieheffekte

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    Thyssenkrupp Nucera setzt mehr um als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im Quartal auf 145 Mio Euro gesunken
    • Operativer Verlust auf 2 Mio Euro reduziert
    • Umsatz dank Vorzieheffekten bei Chlor-Alkali
    Vorzieheffekte - Thyssenkrupp Nucera setzt mehr um als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat im dritten Quartal trotz eines abermaligen Umsatzrückgangs etwas besser als erwartet abgeschnitten. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel auf 145 Millionen Euro gefallen, teilte das zum Thyssenkrupp-Konzern gehörende Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Dortmund mit.

    "Die Umsatzentwicklung liegt dabei oberhalb der bisherigen Erwartungen. Wesentlicher Grund hierfür sind zeitliche Vorzieheffekte aus großen Neubauprojekten, insbesondere im Segment Chlor-Alkali, bei denen ursprünglich für das vierte Quartal 2025/26 erwartete Umsätze bereits im dritten Quartal realisiert wurden."

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    Im Vergleich zum schwachen Vorquartal habe sich der Umsatz fast verdreifacht. Zudem wurde der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den Monaten April bis Juni im Quartalsvergleich deutlich reduziert. Der operative Verlust habe bei zwei Millionen Euro gelegen. Im zweiten Quartal lag das Minus noch bei 65 Millionen Euro. Experten hatten den Unternehmensangaben zufolge mit einem höheren Minus gerechnet.

    Der Auftragseingang habe im dritten Quartal bei 81 Millionen Euro gelegen und damit deutlich unter dem Wert des Vorquartals, aber über dem Wert des Vorjahres. Die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht zu, drehte aber kurz danach ins Minus. Das im MDax notierte Unternehmen Thyssenkrupp hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des Elektrolysespezialisten.

    Der Konzern hatte die Tochter im September zu 20 Euro das Stück an die Börse gebracht. Thyssenkrupp Nucera war an der Börse nur zu Beginn ein Erfolg. In den ersten Wochen ging es bis auf etwas mehr als 25 Euro nach oben. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten. Der Börsenwert liegt derzeit bei knapp einer Milliarde Euro./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 12,10 auf Tradegate (30. Juli 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,53 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -9,05 %/+32,29 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und technische Marken bei ThyssenKrupp: wiederholte Tests des Widerstands bei rund 12/12,50 €, jünglicher Rückgang unter 12 € und mögliche Unterstützung um 11,50 €. Diskutiert werden hohe Volatilität (frühere Abstürze bis ~7 € u. a. wegen TKMS‑Abspaltung), berichtetes Short-Interesse von knapp 2 % (~12 Mio Aktien) und die Frage, wie weit ein weiterer Abwärtszug reicht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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