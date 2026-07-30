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    Reiche

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    Umrüstung bei Stahl wirkt auf viele Branchen

    Für Sie zusammengefasst
    • Milliardenumrüstung Salzgitter für grünen Stahl
    • Umstellung auf Erdgas und später grünen Wasserstoff
    • Projekt sichert Arbeitsplätze und initiiert Wandel
    Reiche - Umrüstung bei Stahl wirkt auf viele Branchen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Die milliardenschwere Umrüstung beim Stahlkonzern Salzgitter für eine klimafreundlichere Produktion hat nach Überzeugung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nachhaltige Auswirkungen auf mehrere Branchen. Das Projekt zeige, dass eine der emissionsintensivsten Industrien mit Erhalt der Arbeitsplätze transformiert werden könne, sagte die CDU-Politikerin bei einem Unternehmensbesuch in Niedersachsen.

    Der Konzern hat Ende 2023 den Umbau seines Stahlwerks begonnen. Statt im kohlebefeuerten Hochofen soll der Stahl dann in einer neuen Anlage entstehen, die zunächst mit Erdgas und später mit grünem Wasserstoff laufen kann. Die erste Anlage für grünen Stahl soll 2027 in Betrieb gehen. Am Ende soll eine Verminderung der CO2-Emissionen um 95 Prozent stehen. Bund und Land fördern das Vorhaben mit gut 1,3 Milliarden Euro.

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    Reiche verwies darauf, dass durch die Umstellung auch Unternehmen aus anderen Branchen nachhaltige Produkte in Deutschland bekommen und sie diese nicht im Ausland beschaffen müssen. Das Projekt sei zudem Initiationskeim für weitere Transformation in der zunächst eher zögerlichen Autoindustrie gewesen, sagte die Ministerin.

    Erst vor wenigen Tagen hatte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler seinen Unmut über die Pläne der EU-Kommission zur Reform des Emissionshandels geäußert. Die Pläne gefährdeten Investitionen in den Klimaschutz und bestraften Unternehmen, die bereits mit dem Umbau begonnen hätten. Die EU-Kommission hatte zuvor eine Abschwächung eines zentralen Klimaschutzinstruments vorgeschlagen.

    "Eine Industriepolitik, die nachträglich die Spielregeln ändert, darf Vorreiterunternehmen nicht im Regen stehen lassen", schrieb Groebler als Reaktion auf der Plattform LinkedIn. EU-Parlament und Mitgliedsstaaten forderte er auf, im Gesetzgebungsprozess nachzubessern./bch/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 50,85 auf Tradegate (30. Juli 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,53 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -9,05 %/+32,29 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und technische Marken bei ThyssenKrupp: wiederholte Tests des Widerstands bei rund 12/12,50 €, jünglicher Rückgang unter 12 € und mögliche Unterstützung um 11,50 €. Diskutiert werden hohe Volatilität (frühere Abstürze bis ~7 € u. a. wegen TKMS‑Abspaltung), berichtetes Short-Interesse von knapp 2 % (~12 Mio Aktien) und die Frage, wie weit ein weiterer Abwärtszug reicht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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