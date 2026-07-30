Börsen Update
Börsen Update USA - 30.07. - US Tech 100 stark +3,07 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:33) bei 52.115,93 PKT und steigt um +1,02 %.
Top-Werte: Microsoft +12,70 %, Amazon +3,96 %, Goldman Sachs Group +3,48 %, Caterpillar +2,65 %, Boeing +2,10 %
Flop-Werte: Travelers Companies -4,63 %, Johnson & Johnson -4,30 %, Walmart -3,69 %, Salesforce -3,66 %, Verizon Communications -2,95 %
Der US Tech 100 steht bei 28.048,79 PKT und gewinnt bisher +3,07 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +27,62 %, SanDisk Corporation +26,96 %, CoreWeave Registered (A) +21,95 %, Micron Technology +20,96 %, Astera Labs +18,27 %
Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -29,28 %, Fortinet -10,40 %, Workday (A) -6,95 %, Thomson Reuters -6,68 %, Old Dominion Freight Line -6,38 %
Der S&P 500 steht bei 7.420,69 PKT und gewinnt bisher +1,39 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +26,96 %, Micron Technology +20,96 %, Emcor Group +17,64 %, Western Digital +14,73 %, Advanced Micro Devices +14,44 %
Flop-Werte: C.H.Robinson Worldwide -15,89 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -12,67 %, Fortinet -10,40 %, L3Harris Technologies -9,60 %, Norwegian Cruise Line -9,31 %
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