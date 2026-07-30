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    Besonders beachtet!

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    AUMOVIO Aktie stark gefragt - 30.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AUMOVIO Aktie bisher um +12,78 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.

    Besonders beachtet! - AUMOVIO Aktie stark gefragt - 30.07.2026
    Foto: AUMOVIO SE

    AUMOVIO Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.07.2026

    Mit einer Performance von +12,78 % konnte die AUMOVIO Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUMOVIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,48, mit einem Plus von +12,78 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AUMOVIO investiert war, konnte einen Gewinn von +19,49 % verbuchen.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUMOVIO einen Rückgang von -14,28 %.

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    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,91 %
    1 Monat +26,23 %
    3 Monate +19,49 %
    1 Jahr +14,56 %
    Stand: 30.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur AUMOVIO Aktie

    Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,10 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUMOVIO

    +11,96 %
    +19,41 %
    +25,92 %
    +18,92 %
    +6,68 %
    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1
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