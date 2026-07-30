Tarifstreit in der Süßwarenindustrie in Bremen und Niedersachsen beendet

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Tarifstreit in der Süßwarenindustrie in Niedersachsen und Bremen ist beigelegt: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Arbeitgeberseite einigten sich nach Angaben der NGG auf einen neuen Tarifvertrag. Für die mehr als 3.600 Beschäftigten der Branche sehe der Abschluss innerhalb von zwei Jahren Entgelterhöhungen in drei Stufen von insgesamt gut 6 Prozent vor.

Der Abschluss sei erst nach drei Verhandlungsrunden und erheblichen Warnstreiks in den Betrieben erreicht worden, hieß es bei der Gewerkschaft. Die NGG hatte ursprünglich 5,8 Prozent mehr Geld rückwirkend zum 1. Juni gefordert, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Der nun erzielte Abschluss liegt sogar leicht darüber, allerdings verteilt auf zwei Jahre.