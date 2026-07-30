JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 335 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe zugelegt und das Wachstum habe sich beschleunigt./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,66 % und einem Kurs von 286,2EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 345

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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