JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 335 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe zugelegt und das Wachstum habe sich beschleunigt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST
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Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,66 % und einem Kurs von 286,2EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 345
Kursziel alt: 335
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