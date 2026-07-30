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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Unsicherheit über diesen Rechtsstreit habe dazu beigetragen, dass die Aktie des Autozulieferers seit der Abspaltung von Continental mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt werde, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in den Kosten der Einigung etwas Erleichterndes./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:11 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,77 % und einem Kurs von 41,50EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.






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