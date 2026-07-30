Der junge deutsche Hedgefondsmanager (Ex-Mitarbeiter von OpenAI) Leopold Aschenbrenner war offensichtlich ein zentraler Treiber des Crashs bei KI-Aktien! Denn die KI-Aktien-Positionen seines Hedgefonds "Situational Awarness" wurde zwangsliquidiert - und dann kaufte der Wall Street-Gigant Citadel das gesamte Portfolio auf. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Denn Citadel und Co wussten natürlich von der Schieflage bei Leopold Aschenbrenner - und dürften den Druck auf ihn durch Short-Positionen noch erhöht haben, wie Insider sagen. Dass jene KI-Aktien, die Leopold Aschenbrenner im Portfolio heute massiv steigen, ist daher sicher reinster Zufall. Genauso reinster Zufall war sicher auch die Warnung von Citadel vorgestern vor einer überraschenden Zinsanhebung durch eine hawkishe Fed - was den Abverkauf der KI-Aktien beschleunigt hatte..

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Das Video "Hedgefonds implodiert nach Absturz der KI-Aktien! " sehen Sie hier..