🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY

    Small Cap Fonds im Fokus

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Unser Investorenupdate für das zweite Quartal 2026

    Portfolioeinblicke, umgesetzte Veränderungen und aktuelle Fokusthemen

    Small Cap Fonds im Fokus - Unser Investorenupdate für das zweite Quartal 2026

    Das zweite Quartal 2026 verlief für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund sehr positiv. Nach dem schwachen ersten Quartal — ausgelöst durch den Ausbruch des Irankriegs Ende Februar und dem Kursrückgang bei IT- und Softwarewerten — konnte der Fonds im zweiten Quartal nicht nur alle Verluste aufholen, sondern diese auch überkompensieren.

     

    Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

    📈 Performance: Der Fonds erzielte im Q2 mit +15,5% eine sehr positive Entwicklung und liegt seit Jahresbeginn mit 2,35% im Plus. Unser innerer Wert erreichte mit 169,00€ einen neuen Höchstwert (+5,3% gegenüber Q1) — und liegt damit 73,3% über dem aktuellen NAV.

     

    🏆 Stärkste Werte im Quartal: SUSS MicroTec (+89,7%) und 2G Energy (+87,1%) profitierten überproportional vom KI-Investitionsboom sowie dem stark steigenden Bedarf an dezentraler Energieversorgung für Datacenter.

     

    🏗️ Vier Fokussektoren: IT/Software, Energieinfrastruktur, Datacenter & AI sowie Bauhauptgewerbe/Infrastruktur bleiben die zentralen Themen — mit strukturellem Rückenwind durch KI-Investitionen, ReArm Europe und den globalen Netzausbau.

     

    📊 Solide Fundamentaldaten: 80% der Portfoliounternehmen steigerten im ersten Quartal ihren Umsatz, 82,6% ihr EBITDA — eine Bestätigung der operativen Stärke unserer Beteiligungen.

     

    🔄 Portfolioanpassungen: All for One, Eckert & Ziegler, Elmos Semiconductor, Kontron, Steyr Motors, und technotrans wurden veräußert. Neu aufgenommen wurden Asta Energy Solutions, DEUTZ, Nagarro, Nynomic, Schmid & tonies — vier Unternehmen davon, die in unsere Fokussektoren fallen.

     

    Trotz geopolitischer Unsicherheiten sehen wir im aktuellen Portfolio weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Small Caps im D-A-CH-Raum sind aus unserer Sicht nach wie vor deutlich unterbewertet — der innere Wert des Fonds spricht für sich.

     

    Das vollständige Update finden Sie unter folgendem Link

     

    Für Fragen oder einen Austausch stehen wir gerne zur Verfügung.

     

    Weitere Details zum Fonds finden Sie auch auf unserer Website

     

    --------------------

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Small Cap Fonds im Fokus Unser Investorenupdate für das zweite Quartal 2026 Das zweite Quartal 2026 verlief für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund sehr positiv. Nach dem schwachen ersten Quartal — ausgelöst durch den Ausbruch des Irankriegs Ende Februar und dem Kursrückgang bei IT- und Softwarewerten — konnte der Fonds im zweiten Quartal nicht nur alle Verluste aufholen, sondern diese auch überkompensieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     