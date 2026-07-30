JPMorgan belässt Aumovio auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 60,58 auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,89 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+48,17 % bedeutet.