ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Ferrari von 380 auf 400 Euro
- Jefferies belässt Einstufung auf Buy trotz Anhebung
- Q2 zeigt die Bedeutung von Produkt und Preismix
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer halte seine Versprechen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe die Bedeutung des Produkt- und Preismixes unterstrichen. Er selbst hob seine Schätzungen wegen des Preis-Rückenwinds an./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 345 auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +8,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 61,13 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +10,19 %/+33,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 400 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Mit Batterien ist kein niedriger Sportwagen möglich, da sehen die Steckerautos auch aus wie fahrende Wandschränke. Das ist aus meiner Sicht ein generelles Problem von Ferrari.
So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.