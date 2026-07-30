Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 345 auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +8,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 61,13 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +10,19 %/+33,39 % bedeutet.