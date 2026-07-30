High Tide schließt Übernahme von Northern Helm ab – vier Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Ontario kommen hinzu

CALGARY, AB, 30. Juli 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 15. Juni 2026 bekannt, dass es die im Aktienkaufvertrag vom 12. Juni 2026 (der „Übernahmevertrag“) vorgesehene Übernahme abgeschlossen hat. Im Rahmen des Übernahmevertrags erwarb High Tide 100 % der Anteile an der J. Supply Holdings Inc., die unter dem Namen Northern Helm („Northern Helm“) firmiert. Dadurch übernimmt High Tide vier von Northern Helm in Ontario betriebene Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte (die „Geschäfte“) zu einem Kaufpreis von 7,77 Mio. $ (die „Transaktion“). Die Geschäfte befinden sich an folgenden Standorten: 2377 Highway 2 in Bowmanville, 225 Gore Road in Kingston, 1414 King St. E in Courtice und 199 Wentworth St. W in Oshawa. Mit dem Abschluss der Transaktion betreibt High Tide nun insgesamt 228 Cannabis-Einzelhandelsfilialen in ganz Kanada, darunter 103 in der Provinz Ontario.

„Bei High Tide muss jede Übernahme und jede neue Filiale unsere Wettbewerbsposition für die kommenden Jahre stärken. Wir gehen bei der Verfolgung von Akquisitions- und organischen Wachstumschancen weiterhin äußerst diszipliniert vor und investieren nur dort, wo wir die Möglichkeit sehen, langfristig bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, sagte Raj Grover, Gründer und Vorstandsvorsitzender von High Tide.

„Diese Übernahme stärkt nicht nur unsere Präsenz in der Region Durham und im Osten Ontarios, sondern bietet auch eine hervorragende Gelegenheit, sowohl bestehende als auch neue Cannabiskonsumenten in unserem Cabana Club und ELITE-Ökosystem willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden den einzigartigen Mehrwert, die attraktiven Einsparungen und das Mitgliedererlebnis zu bieten, die Canna Cabana weiterhin von anderen Anbietern unterscheiden“, ergänzte Herr Grover.

Details der Transaktion

Die Transaktion wurde gemäß den Bestimmungen des Übernahmevertrags abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der TSX Venture Exchange unter Vorbehalt genehmigt und wartet derzeit auf die endgültige Genehmigung. Die Gegenleistung (die „Gegenleistung“) für den Erwerb von 100 % der Eigenkapitalanteile bestand aus übernommenen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,06 Mio. $ mit einem Zinssatz von 2 %. Von dem verbleibenden Betrag wurden 40 % in bar (1,88 Mio. $) und die restlichen 60 % (2,83 Mio. $) bei Abschluss der Transaktion (der „Abschluss“) in Form von 921.486 Stammaktien von High Tide („High Tide-Aktien“) gezahlt. Dabei wurde ein angenommener Preis von 3,067 $ je High Tide-Aktie zugrunde gelegt. Die High Tide-Aktien unterliegen ab dem Datum des Abschlusses einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Für den am 31. März 2026 endenden Dreimonatszeitraum erzielten die Filialen einen annualisierten Umsatz von 8,5 Mio. $ sowie ein annualisiertes bereinigtes EBITDA von 1,7 Mio. $. Der Kaufpreis entspricht dem 4,5-Fachen des annualisierten bereinigten EBITDA der Filialen für diesen Zeitraum und unterliegt einer Anpassung des Working Capital.

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