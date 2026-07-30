Übersichtsstudie zu 31 Studien kommt zu dem Ergebnis, dass veganes Hundefutter und veganes Katzenfutter gut verdaulich sind

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 30. Juli 2026 / Eine neue wissenschaftliche Übersichtsarbeit hat ergeben, dass ernährungsphysiologisch ausgewogenes veganes Hundefutter, veganes Katzenfutter und vegetarische Tiernahrung im Allgemeinen gut verdaulich sind und weitgehend mit herkömmlicher, fleischbasierter Ernährung vergleichbar sind. Die in der Fachzeitschrift „Animals“ veröffentlichte Übersichtsarbeit untersuchte 31 bestehende Studien, in denen die Verdaulichkeit von veganer, vegetarischer und pflanzlicher Tiernahrung sowie deren Inhaltsstoffen bei Hunden und Katzen bewertet wurde.

Zweiundzwanzig Studien konzentrierten sich auf Hunde, zwei auf Katzen und sieben umfassten beide Tierarten. Die Übersichtsarbeit ergab, dass vegane und vegetarische Futtermittel über ein breites Spektrum an Studiendesigns, Futterzutaten und Verdaulichkeitsmessgrößen hinweg durchweg eine hohe Verdaulichkeit aufwiesen und in der Regel keine signifikant geringere Verdaulichkeit als herkömmliche fleischbasierte Futtermittel zeigten. Die Verdaulichkeit ist ein wichtiger Faktor, da sie angibt, wie effektiv Tiere Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen und verwerten können. Zwar sind moderne, im Handel erhältliche pflanzliche Tiernahrungsprodukte in der Regel so zusammengesetzt, dass sie alle essenziellen Nährstoffe liefern, doch könnte eine schlechte Verdaulichkeit die Nährstoffaufnahme dennoch beeinträchtigen.

Der Autor Andrew Knight, außerordentlicher Professor an der Veterinärfakultät der Murdoch University in Australien, erklärte, die Ergebnisse widerlegten die weit verbreitete Annahme, dass Hunde und Katzen pflanzliche Proteine nicht effektiv verdauen könnten.

„Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ernährungsphysiologisch ausgewogene vegane und vegetarische Tiernahrungen sowie deren wichtigste Proteinquellen von Hunden und Katzen im Allgemeinen gut verdaut werden“, sagte Professor Knight.

Die in der Übersichtsarbeit berücksichtigten Studien untersuchten eine breite Palette von Zutaten, die in veganem und pflanzlichem Tierfutter verwendet werden, darunter Weizengluten, Reisprotein, aus Soja gewonnene Zutaten, Erbsen, Linsen, Kichererbsen, Kartoffelprotein, Quinoa und durch mikrobielle Fermentation hergestellte Proteine.