Devisen
Eurokurs legt zum Dollar deutlich zu - Starke Yen-Kursgewinne
- Euro steigt erstmals seit sechs Wochen über 1,15
- Stärkere Risikobereitschaft trieb Euro und Aktien an
- Spekulationen über BoJ-Interventionen belasteten Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag erstmals seit sechs Wochen die Marke von 1,15 US-Dollar übersprungen. Die Gemeinschaftswährung profitierte merklich von der wieder größer werdenden Risikobereitschaft der Anleger, die sich an den Finanzmärkten in der Breite zeigte. Ein Euro kostete zuletzt 1,1532 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1476 (Mittwoch: 1,1380) Dollar fest.
Vor allem zeigte zeigte sich die wider anziehende Risikobereitschaft nach starken Microsoft-Zahlen an den Aktienmärkten mit einer deutlichen Erholung an der Nasdaq-Börse. Unter Druck geriet der Dollar im Tagesverlauf aber auch wegen Wirtschaftsdaten und Spekulationen, dass die japanische Notenbank den Yen mit Devisenmarktinterventionen gestützt hat.
Die Spekulationen über die Bank of Japan belasteten den Dollar vor allem im Vergleich zum japanischen Yen, aber auch im Handel mit anderen Währungen. Der Yen leidet bereits seit langer Zeit unter einem anhaltenden Wertverlust. Zuletzt kündigte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama falls nötig "entschiedene" Schritte an, um den Yen vor einem weiteren Wertverfall zu bewahren.
Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro. Die Wirtschaft ist dort im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. "Einerseits zeigen sich die Konsumenten unbeeindruckt von den im Zuge des Irankriegs steigenden Preisen", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Andererseits trotzt der Außenhandel den geopolitischen Belastungen wie den höheren US-Zöllen und der schwächeren Nachfrage aus China." Es sei aber noch zu früh, eine Trendumkehr bei den Exporten auszurufen.
In den USA ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem gesunkene Staatsausgaben und gestiegene Importe beasteten das Wachstum. "Es mag sich paradox anhören, aber der KI-Boom schmälert das Wachstum gleichzeitig auch, weil die USA für den Bau von Rechenzentren eine Menge an hierfür notwendiger Ausrüstung importieren müssen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Von dieser Warte aus betrachtet, ist das Wachstum keineswegs enttäuschend."/jsl/tih/he
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Montag der 13 te