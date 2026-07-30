ANALYSE-FLASH
RBC belässt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro
- RBC belässt Saint-Gobain auf Outperform mit 95 Euro
- Baustoffkonzern übertrifft Q2 Erwartungen auf breiter Basis
- Analyst Oliver Dyson erwartet positive Kursreaktion
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal auf breiter Basis übertroffen, schrieb Oliver Dyson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer positiven Kursreaktion./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 77,40 auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 38,30 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR.
Analyst:
Kursziel: 95 Euro