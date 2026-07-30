RBC belässt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 77,40 auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 38,30 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR.