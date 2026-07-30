JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Finanziell sei das zweite Quartal im Erwartungsrahmen gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun in den kommenden Quartalen schrittweise mit weiteren Steigerungen des operativen Ergebnisses (Ebitda). Für den Stahlsektor gibt er sich optimistisch, doch im Falle von Arcelor halte ihn die Bewertung von einem besseren Votum ab./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 60,12EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
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