JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 134,30 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis habe das Umsatzwachstum im zweiten Quartal über dem Konsens gelegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch etwas deutlicher sei dies beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr der Fall./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134,30

Kursziel alt: 134,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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