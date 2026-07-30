Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,76 %
Performance 1M: -4,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,42 %
Performance 1M: +17,02 %
Tagesperformance: -4,13 %
Performance 1M: +2,32 %
Tagesperformance: +4,10 %
Performance 1M: -4,55 %
Tagesperformance: -3,82 %
Performance 1M: +18,31 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: -0,57 %
Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: -25,02 %
Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: -0,80 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: +6,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: -0,78 %
Tagesperformance: -2,66 %
Performance 1M: +3,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,51 %
Performance 1M: -3,48 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: -1,92 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +20,03 %