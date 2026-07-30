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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Microsoft gemischt: Positive Impulse durch Azure/Copilot und OpenAI-Beziehungen, aber Investitionsausgaben-Risiken. Kaufambition um ca. 400 USD je Aktie (Beitrag 12/13). Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; nachbörslich zuletzt +2,5% (Beitrag 10), zwischendurch +3–5% (Beitrag 3/4) und Rücksetzer nach Zahlen (Beitrag 5).

    Amazon
    Tagesperformance: +4,76 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,03 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Amazon. Fundamentale Perspektiven bleiben positiv: Analysten schätzen für das letzte Quartal EPS 1,82 USD, Umsatz ca. 197 Mrd USD (+ ca. 17,5% YoY); Fiskaljahr EPS 8,86 USD, Umsatz 825,2 Mrd USD. Regulierungsthema: US-Senat prüft China-Einfluss; nachbörslich ca. -1,18% auf 241,96 USD. 14-Tage-Kursentwicklung in den Beiträgen nicht eindeutig.

    Travelers Companies
    Tagesperformance: -4,42 %
    Platz 3
    Performance 1M: +17,02 %
    Chart Travelers Companies
    ISIN: US89417E1091
    WKN: A0MLX4
    Die Travelers Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,42 %.

    Johnson & Johnson
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,32 %
    Chart Johnson & Johnson
    ISIN: US4781601046
    WKN: 853260
    Die Johnson & Johnson Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,55 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 6
    Performance 1M: +18,31 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    Walmart
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,57 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 8
    Performance 1M: -25,02 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    Boeing
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,80 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,65 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Verizon-Sentiment laut wallstreetONLINE-Forum: gemischt bis leicht positiv. Q2: bereinigter Gewinn 1,30 USD, Umsatz leicht rückläufig, freier Cashflow gestiegen; Prognose angehoben. Dividende ca. 6% Rendite; 21 Jahre Dividendensteigerung. Hohe Verschuldung limitiert Spielraum, Wachstum moderat. Google-Dark-Fiber-Deal wird als Infrastruktur-Vorteil gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht eindeutig berichtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.

    Walt Disney
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,78 %
    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: -2,66 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,00 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,66 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Forum-Sentiment zu Nike (B) im wallstreetONLINE-Forum: Seitwärts um die 40€-Marke in Euro; Überschreiten wird als Hürde gesehen. USD-Charts werden auch diskutiert. Einige beobachten Bodenbildung, andere warnen vor weiterer Konsolidierung (fallendes Messer). Fundamentale Hinweise: Umstellung auf vertikale Sportteams, schlankere Lieferkette, flache Führung; Bruttomarge leicht steigt, EPS sinkt. 14-Tage-Verlauf nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.

    The Home Depot
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 13
    Performance 1M: -3,48 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    Procter & Gamble
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,92 %
    Chart Procter & Gamble
    ISIN: US7427181091
    WKN: 852062
    Die Procter & Gamble Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Apple
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 15
    Performance 1M: +20,03 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

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