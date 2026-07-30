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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    31.352,24€
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    Blatt
    Long
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    Basispreis
    8,47
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -30,34 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +28,12 %
    Platz 2
    Performance 1M: -52,85 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +28,12 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +27,68 %
    Platz 3
    Performance 1M: -43,62 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +27,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Nebius NBIS ist gemischt und volatil. Kurzfristig dominieren extreme Moves (gestern −12,6 %, heute +27 %) ohne klare fundamentale News; Fokus liegt auf hohem Kapitalbedarf/Verwässerungsrisiko (20–25 Mrd USD) und Margin-Calls. Spekulationen zu Citadel‑Käufen/Short-Strategien erhöhen Unsicherheit. 14‑Tage-Verlauf stark schwankend; Juni-Hoch etwa 37% höher.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +22,62 %
    Platz 4
    Performance 1M: -36,54 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +22,62 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +21,44 %
    Platz 5
    Performance 1M: -38,08 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +21,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Fazit aus dem wallstreetONLINE-Forum: Micron wird aktuell gemischt bewertet. Heute grün, ca. +13,4% auf ~837–838 USD, während die 14‑Tage-Entwicklung volatil blieb. Analysten setzen Zielpreise um 1.5–1.7k USD (Konsens ca. 1.568–1.581). Treiber: KI-Nachfrage, steigende Speicherpreise; Risiken: Short-Positionen, Abgabedruck aus Korea. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +20,61 %
    Platz 6
    Performance 1M: -46,47 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +20,61 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +15,68 %
    Platz 7
    Performance 1M: -31,89 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,68 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +15,46 %
    Platz 8
    Performance 1M: -30,68 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,46 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +14,89 %
    Platz 9
    Performance 1M: -29,99 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,89 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +14,36 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,00 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes AMD-Sentiment. Die jüngste Kursentwicklung wird als rascher Anstieg beschrieben; konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt. Einige empfehlen Gewinnmitnahmen und Einstieg bei 300, andere warnen vor Crashrisiken. Fundamentale Sicht: Zahlen könnten die Bewertungen rechtfertigen; AMD müsste Wachstum gegenüber Nvidia deutlich steigern (Bewertung ca. 5x–9x Umsatz).

    Intel
    Tagesperformance: +13,70 %
    Platz 11
    Performance 1M: -40,53 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Intel-Sentiment gemischt. Fundamentale Zahlen solide: Q2-Umsatz 16,1 Mrd USD (+25% YoY), adj. EPS 0,42 USD; Data Center/AI +59%, Foundry +31% (extern ca. 5%). Kurzfristig volatil in den letzten 14 Tagen: gestrige Nachbörse 113$ → 92$; Nachbörse 115$ und rot. Einige halten die Bewertung für zu hoch, andere hoffen auf die Q2-Zahlen heute Abend.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +13,25 %
    Platz 12
    Performance 1M: -41,76 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,25 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +12,86 %
    Platz 13
    Performance 1M: +23,08 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Microsoft gemischt: Positive Impulse durch Azure/Copilot und OpenAI-Beziehungen, aber Investitionsausgaben-Risiken. Kaufambition um ca. 400 USD je Aktie (Beitrag 12/13). Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; nachbörslich zuletzt +2,5% (Beitrag 10), zwischendurch +3–5% (Beitrag 3/4) und Rücksetzer nach Zahlen (Beitrag 5).

    Applied Materials
    Tagesperformance: +12,18 %
    Platz 14
    Performance 1M: -39,35 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,18 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +11,44 %
    Platz 15
    Performance 1M: -36,87 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,44 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +11,12 %
    Platz 16
    Performance 1M: -41,36 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,12 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +10,83 %
    Platz 17
    Performance 1M: -22,57 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,83 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -9,82 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,31 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,82 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -7,82 %
    Platz 19
    Performance 1M: +28,90 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,82 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +7,00 %
    Platz 20
    Performance 1M: -40,91 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,00 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -6,67 %
    Platz 21
    Performance 1M: +38,22 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,67 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +6,28 %
    Platz 22
    Performance 1M: -18,15 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,28 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -6,02 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,88 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,02 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -5,89 %
    Platz 24
    Performance 1M: +26,51 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Adobe dominiert eine gemischt bis leicht bullische Stimmung. Ein Ziel um 500 USD wird diskutiert, Nachkäufe in einem steigenden Markt werden aber skeptisch gesehen. Weitere Beiträge bevorzugen Käufe in fallenden Kursen; Chartbilder werden herangezogen. Ein konkreter 14-Tage-Entwicklung-Prozentsatz wird nicht genannt, daher bleibt die Sicht überwiegend vorsichtig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Adobe eingestellt.

    Copart
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,21 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +5,63 %
    Platz 26
    Performance 1M: -39,51 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,63 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -5,56 %
    Platz 27
    Performance 1M: +14,58 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend bullische Stimmung zu Kraft Heinz. In 14 Tagen deuten Berichte auf Aufwärtsmomentum, Kurs nahe der 20-Tage-Durchschnittslinie und das Schließen von Lücken hin; extreme Ausschläge fehlen. Fundamentale Treiber: Transformation unter neuer Führung, 600 Mio USD Investitionen in F&E/Marketing; Disney-Allianz. Einzelne Beiträge sehen Rücksetzer als Einstiegschancen. Insgesamt positiv.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -5,52 %
    Platz 28
    Performance 1M: +22,28 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,52 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -5,48 %
    Platz 29
    Performance 1M: +22,93 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,48 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 30
    Performance 1M: -4,42 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -5,27 %
    Platz 31
    Performance 1M: +24,90 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,27 %.

    Cintas
    Tagesperformance: -5,17 %
    Platz 32
    Performance 1M: +27,59 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,17 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -5,17 %
    Platz 33
    Performance 1M: +12,57 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,17 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: -5,05 %
    Platz 34
    Performance 1M: +21,52 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,05 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,63 %
    Platz 35
    Performance 1M: +9,97 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,63 %.

    Starbucks
    Tagesperformance: -4,55 %
    Platz 36
    Performance 1M: +7,51 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,55 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 37
    Performance 1M: +4,69 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Exelon
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 38
    Performance 1M: -5,75 %
    Chart Exelon
    ISIN: US30161N1019
    WKN: 852011
    Die Exelon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -4,15 %
    Platz 39
    Performance 1M: +0,47 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,15 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -3,97 %
    Platz 40
    Performance 1M: +24,66 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,97 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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