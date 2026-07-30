Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +28,12 %
Performance 1M: -52,85 %
Tagesperformance: +27,68 %
Performance 1M: -43,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +22,62 %
Performance 1M: -36,54 %
Tagesperformance: +21,44 %
Performance 1M: -38,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +20,61 %
Performance 1M: -46,47 %
Tagesperformance: +15,68 %
Performance 1M: -31,89 %
Tagesperformance: +15,46 %
Performance 1M: -30,68 %
Tagesperformance: +14,89 %
Performance 1M: -29,99 %
Tagesperformance: +14,36 %
Performance 1M: -22,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +13,70 %
Performance 1M: -40,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +13,25 %
Performance 1M: -41,76 %
Tagesperformance: +12,86 %
Performance 1M: +23,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,18 %
Performance 1M: -39,35 %
Tagesperformance: +11,44 %
Performance 1M: -36,87 %
Tagesperformance: +11,12 %
Performance 1M: -41,36 %
Tagesperformance: +10,83 %
Performance 1M: -22,57 %
Tagesperformance: -9,82 %
Performance 1M: +8,31 %
Tagesperformance: -7,82 %
Performance 1M: +28,90 %
Tagesperformance: +7,00 %
Performance 1M: -40,91 %
Tagesperformance: -6,67 %
Performance 1M: +38,22 %
Tagesperformance: +6,28 %
Performance 1M: -18,15 %
Tagesperformance: -6,02 %
Performance 1M: -6,88 %
Tagesperformance: -5,89 %
Performance 1M: +26,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,83 %
Performance 1M: +9,21 %
Tagesperformance: +5,63 %
Performance 1M: -39,51 %
Tagesperformance: -5,56 %
Performance 1M: +14,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,52 %
Performance 1M: +22,28 %
Tagesperformance: -5,48 %
Performance 1M: +22,93 %
Tagesperformance: +5,41 %
Performance 1M: -4,42 %
Tagesperformance: -5,27 %
Performance 1M: +24,90 %
Tagesperformance: -5,17 %
Performance 1M: +27,59 %
Tagesperformance: -5,17 %
Performance 1M: +12,57 %
Tagesperformance: -5,05 %
Performance 1M: +21,52 %
Tagesperformance: -4,63 %
Performance 1M: +9,97 %
Tagesperformance: -4,55 %
Performance 1M: +7,51 %
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: +4,69 %
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: -5,75 %
Tagesperformance: -4,15 %
Performance 1M: +0,47 %
Tagesperformance: -3,97 %
Performance 1M: +24,66 %