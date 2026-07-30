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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.120,79€
    Basispreis
    5,75
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    × 12,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.919,23€
    Basispreis
    4,73
    Ask
    × 12,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +26,96 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +21,14 %
    Platz 2
    Performance 1M: -38,08 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +21,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Fazit aus dem wallstreetONLINE-Forum: Micron wird aktuell gemischt bewertet. Heute grün, ca. +13,4% auf ~837–838 USD, während die 14‑Tage-Entwicklung volatil blieb. Analysten setzen Zielpreise um 1.5–1.7k USD (Konsens ca. 1.568–1.581). Treiber: KI-Nachfrage, steigende Speicherpreise; Risiken: Short-Positionen, Abgabedruck aus Korea. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Emcor Group
    Tagesperformance: +18,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,39 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +18,87 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: -16,91 %
    Platz 4
    Performance 1M: -23,24 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -16,91 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +16,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,11 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,01 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +15,73 %
    Platz 6
    Performance 1M: -31,89 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,73 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +15,69 %
    Platz 7
    Performance 1M: -30,68 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,69 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +15,13 %
    Platz 8
    Performance 1M: -29,99 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,13 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +14,41 %
    Platz 9
    Performance 1M: -22,00 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes AMD-Sentiment. Die jüngste Kursentwicklung wird als rascher Anstieg beschrieben; konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt. Einige empfehlen Gewinnmitnahmen und Einstieg bei 300, andere warnen vor Crashrisiken. Fundamentale Sicht: Zahlen könnten die Bewertungen rechtfertigen; AMD müsste Wachstum gegenüber Nvidia deutlich steigern (Bewertung ca. 5x–9x Umsatz).

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -13,91 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,10 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,91 %.

    Intel
    Tagesperformance: +13,79 %
    Platz 11
    Performance 1M: -40,53 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,79 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Intel-Sentiment gemischt. Fundamentale Zahlen solide: Q2-Umsatz 16,1 Mrd USD (+25% YoY), adj. EPS 0,42 USD; Data Center/AI +59%, Foundry +31% (extern ca. 5%). Kurzfristig volatil in den letzten 14 Tagen: gestrige Nachbörse 113$ → 92$; Nachbörse 115$ und rot. Einige halten die Bewertung für zu hoch, andere hoffen auf die Q2-Zahlen heute Abend.

    Coherent
    Tagesperformance: +13,40 %
    Platz 12
    Performance 1M: -45,36 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,40 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +12,87 %
    Platz 13
    Performance 1M: +23,08 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Microsoft gemischt: Positive Impulse durch Azure/Copilot und OpenAI-Beziehungen, aber Investitionsausgaben-Risiken. Kaufambition um ca. 400 USD je Aktie (Beitrag 12/13). Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; nachbörslich zuletzt +2,5% (Beitrag 10), zwischendurch +3–5% (Beitrag 3/4) und Rücksetzer nach Zahlen (Beitrag 5).

    Huntington Ingalls Industries
    Tagesperformance: +12,47 %
    Platz 14
    Performance 1M: +13,68 %
    Chart Huntington Ingalls Industries
    ISIN: US4464131063
    WKN: A1JE8X
    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,47 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +12,43 %
    Platz 15
    Performance 1M: -39,35 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,43 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +12,24 %
    Platz 16
    Performance 1M: -32,14 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,24 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +11,74 %
    Platz 17
    Performance 1M: -36,87 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,74 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +11,63 %
    Platz 18
    Performance 1M: -23,36 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,63 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +11,09 %
    Platz 19
    Performance 1M: -12,47 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,09 %.

    Corning
    Tagesperformance: +10,60 %
    Platz 20
    Performance 1M: -53,41 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,60 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +10,53 %
    Platz 21
    Performance 1M: -22,57 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,53 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -10,13 %
    Platz 22
    Performance 1M: +8,31 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,13 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: +9,84 %
    Platz 23
    Performance 1M: +17,76 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,84 %.

    Altria Group
    Tagesperformance: -9,69 %
    Platz 24
    Performance 1M: -8,94 %
    Chart Altria Group
    ISIN: US02209S1033
    WKN: 200417
    Die Altria Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,69 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: -9,23 %
    Platz 25
    Performance 1M: -5,41 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,23 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -9,17 %
    Platz 26
    Performance 1M: +23,30 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,17 %.

    L3Harris Technologies
    Tagesperformance: -8,08 %
    Platz 27
    Performance 1M: -9,58 %
    Chart L3Harris Technologies
    ISIN: US5024311095
    WKN: A2PM3H
    Die L3Harris Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,08 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: -7,37 %
    Platz 28
    Performance 1M: +4,83 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,37 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: -7,33 %
    Platz 29
    Performance 1M: +19,04 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,33 %.

    Equifax
    Tagesperformance: -6,99 %
    Platz 30
    Performance 1M: +17,57 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,99 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -6,76 %
    Platz 31
    Performance 1M: +18,53 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,76 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -6,63 %
    Platz 32
    Performance 1M: +20,15 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,63 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 33
    Performance 1M: +38,22 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    Ventas
    Tagesperformance: -6,49 %
    Platz 34
    Performance 1M: +9,35 %
    Chart Ventas
    ISIN: US92276F1003
    WKN: 878380
    Die Ventas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,49 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -6,43 %
    Platz 35
    Performance 1M: +38,35 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,43 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -6,41 %
    Platz 36
    Performance 1M: +23,08 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,41 %.

    Brown & Brown
    Tagesperformance: -6,23 %
    Platz 37
    Performance 1M: +17,85 %
    Chart Brown & Brown
    ISIN: US1152361010
    WKN: 896895
    Die Brown & Brown Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,23 %.

    Essex Property Trust
    Tagesperformance: -6,17 %
    Platz 38
    Performance 1M: -5,32 %
    Chart Essex Property Trust
    ISIN: US2971781057
    WKN: 891315
    Die Essex Property Trust Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,17 %.

    Martin Marietta Materials
    Tagesperformance: -6,02 %
    Platz 39
    Performance 1M: -8,70 %
    Chart Martin Marietta Materials
    ISIN: US5732841060
    WKN: 889585
    Die Martin Marietta Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,02 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -6,02 %
    Platz 40
    Performance 1M: -6,88 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,02 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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