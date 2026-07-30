Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +21,14 %
Performance 1M: -38,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +18,87 %
Performance 1M: -17,39 %
Tagesperformance: -16,91 %
Performance 1M: -23,24 %
Tagesperformance: +16,01 %
Performance 1M: -19,11 %
Tagesperformance: +15,73 %
Performance 1M: -31,89 %
Tagesperformance: +15,69 %
Performance 1M: -30,68 %
Tagesperformance: +15,13 %
Performance 1M: -29,99 %
Tagesperformance: +14,41 %
Performance 1M: -22,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -13,91 %
Performance 1M: -4,10 %
Tagesperformance: +13,79 %
Performance 1M: -40,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +13,40 %
Performance 1M: -45,36 %
Tagesperformance: +12,87 %
Performance 1M: +23,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,47 %
Performance 1M: +13,68 %
Tagesperformance: +12,43 %
Performance 1M: -39,35 %
Tagesperformance: +12,24 %
Performance 1M: -32,14 %
Tagesperformance: +11,74 %
Performance 1M: -36,87 %
Tagesperformance: +11,63 %
Performance 1M: -23,36 %
Tagesperformance: +11,09 %
Performance 1M: -12,47 %
Tagesperformance: +10,60 %
Performance 1M: -53,41 %
Tagesperformance: +10,53 %
Performance 1M: -22,57 %
Tagesperformance: -10,13 %
Performance 1M: +8,31 %
Tagesperformance: +9,84 %
Performance 1M: +17,76 %
Tagesperformance: -9,69 %
Performance 1M: -8,94 %
Tagesperformance: -9,23 %
Performance 1M: -5,41 %
Tagesperformance: -9,17 %
Performance 1M: +23,30 %
Tagesperformance: -8,08 %
Performance 1M: -9,58 %
Tagesperformance: -7,37 %
Performance 1M: +4,83 %
Tagesperformance: -7,33 %
Performance 1M: +19,04 %
Tagesperformance: -6,99 %
Performance 1M: +17,57 %
Tagesperformance: -6,76 %
Performance 1M: +18,53 %
Tagesperformance: -6,63 %
Performance 1M: +20,15 %
Tagesperformance: -6,60 %
Performance 1M: +38,22 %
Tagesperformance: -6,49 %
Performance 1M: +9,35 %
Tagesperformance: -6,43 %
Performance 1M: +38,35 %
Tagesperformance: -6,41 %
Performance 1M: +23,08 %
Tagesperformance: -6,23 %
Performance 1M: +17,85 %
Tagesperformance: -6,17 %
Performance 1M: -5,32 %
Tagesperformance: -6,02 %
Performance 1M: -8,70 %
Tagesperformance: -6,02 %
Performance 1M: -6,88 %