JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Endesa ausgenommen lägen die Ergebnisse des Energiekonzerns im Erwartungsrahmen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe eine Anhebung der Prognose an das obere Ende der ursprünglichen Spanne zur Folge, was er als konservativ ansieht./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 9,949EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 21:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,40

Kursziel alt: 10,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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