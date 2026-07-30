BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sorge dafür, dass sich der Ausblick für den Gewinn je Aktie an das obere Ende der bisherigen Zielspanne verlagere./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 9,949EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 21:07 Uhr) gehandelt.





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