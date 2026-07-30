ANALYSE-FLASH
RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro
- RBC belässt Stellantis Sector Perform Kursziel 7€
- Ebit verfehlte Prognosen wegen Nordamerika
- Studie veröffentlicht am 30.07.2026 um 06:49 EDT
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe vor allem aufgrund schwacher Geschäfte in Nordamerika die durchschnittliche Analystenschätzung weit verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 5,078 auf Tradegate (30. Juli 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -5,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,54 %/+77,24 % bedeutet.
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Der Nettoumsatz stieg auf 43,5 Milliarden Euro, ein Anstieg von 13 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025, wobei Nordamerika um 32 % und Südamerika um 6 % stieg, während das erweiterte Europa flach war und der Nahe Osten, Afrika und der asiatisch-pazifische Raum leicht zurückgingen
Der Nettogewinn erreichte im zweiten Quartal 2026 0,3 Milliarden Euro, was höhere Mengen und eine weitere Verbesserung der Betriebsleistung widerspiegelt
Das bereinigte Betriebsergebnis(1) belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,8 Milliarden Euro, mit einer AOI-Marge(2) von 1,8 %, was einem Anstieg von 120 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle Regionen lieferten positive AOI-Margen mit Ausnahme von Enlarged Europe
Die freien Cashflows der Industrie(3) beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 1,0 Milliarden Euro, was eine verbesserte Betriebsleistung widerspiegelt. Dies entspricht einer Verbesserung von 1,0 Milliarden Euro gegenüber dem zweiten Quartal 2025 nach etwa 0,3 Milliarden Euro an Geldabflüssen im Zusammenhang mit den Belastungen im zweiten Quartal 2025
Die industrielle verfügbare Liquidität(4) schloss bei 44,1 Milliarden €, was 27 % des nachlaufenden 12-Monats-Nettoumsatzes entspricht und innerhalb des angestrebten Liquiditätsbereichs von 25-30 % des Unternehmens liegt
2026 Finanzprognose bekräftigt
Der langfristige strategische Plan von FaSTLAne 2030 wurde auf dem Investor Day von Stellantis am 21. Mai vorgestellt!
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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat im zweiten Quartal weiter Fuß gefasst bei der Kehrtwende aus seiner Krise. Der Umsatz zog gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein.
Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen. Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen./men/zb
Allein im 1. Quartal 2026 konnte Stellantis seine Zulassungen in Europa um 5 % auf 696.676 Fahrzeuge steigern. Der Marktanteil erhöhte sich auf 17,5 % – damit war Stellantis der einzige Hersteller unter den zehn größten OEMs, der seinen Marktanteil im Quartal ausbauen konnte. (Stellantis Media￼)
Auch weltweit zeigt der Trend nach oben: Die Auslieferungen stiegen im 1. Quartal um 12 % auf rund 1,4 Millionen Fahrzeuge. Besonders stark entwickelten sich Europa (+12 %) und Nordamerika (+17 %). Neue Modelle wie der Citroën C3/C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda sowie mehrere Jeep-Modelle tragen zur Erholung bei. (Reuters￼)
In den USA setzte sich die Entwicklung fort: Im ersten Halbjahr 2026 legten die Verkäufe um 5 % zu, im Juni sogar um 10 % gegenüber dem Vorjahr. (PR Newswire￼)
Warum ist der Aktienkurs trotzdem noch niedrig? Der Markt blickt weiterhin auf die schwachen Ergebnisse aus 2025, die Margenentwicklung und die Herausforderungen im China-Geschäft. Viele Investoren möchten erst sehen, dass sich die operative Erholung nachhaltig in Gewinn und Cashflow niederschlägt. (The Wall Street Journal￼)
Aus meiner Sicht gilt: Wenn sich die steigenden Verkaufszahlen in den kommenden Quartalen auch in deutlich besseren Margen und Gewinnen widerspiegeln, dürfte sich das früher oder später auch im Aktienkurs bemerkbar machen.
Mich wundert es, dass der Aktienkurs immer noch so extrem niedrig ist ?
Ich sehe bei mir in der Nähe relativ viele neue Peugeot, Citroen, Opel, Jeep und Alfa Romeo Modelle.