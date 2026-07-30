RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro

alexwking schrieb heute 08:21

Stellantis meldet die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in allen wichtigen Finanzkennzahlen



Der Nettoumsatz stieg auf 43,5 Milliarden Euro, ein Anstieg von 13 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025, wobei Nordamerika um 32 % und Südamerika um 6 % stieg, während das erweiterte Europa flach war und der Nahe Osten, Afrika und der asiatisch-pazifische Raum leicht zurückgingen



Der Nettogewinn erreichte im zweiten Quartal 2026 0,3 Milliarden Euro, was höhere Mengen und eine weitere Verbesserung der Betriebsleistung widerspiegelt



Das bereinigte Betriebsergebnis(1) belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,8 Milliarden Euro, mit einer AOI-Marge(2) von 1,8 %, was einem Anstieg von 120 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle Regionen lieferten positive AOI-Margen mit Ausnahme von Enlarged Europe



Die freien Cashflows der Industrie(3) beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 1,0 Milliarden Euro, was eine verbesserte Betriebsleistung widerspiegelt. Dies entspricht einer Verbesserung von 1,0 Milliarden Euro gegenüber dem zweiten Quartal 2025 nach etwa 0,3 Milliarden Euro an Geldabflüssen im Zusammenhang mit den Belastungen im zweiten Quartal 2025



Die industrielle verfügbare Liquidität(4) schloss bei 44,1 Milliarden €, was 27 % des nachlaufenden 12-Monats-Nettoumsatzes entspricht und innerhalb des angestrebten Liquiditätsbereichs von 25-30 % des Unternehmens liegt



2026 Finanzprognose bekräftigt



Der langfristige strategische Plan von FaSTLAne 2030 wurde auf dem Investor Day von Stellantis am 21. Mai vorgestellt!

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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat im zweiten Quartal weiter Fuß gefasst bei der Kehrtwende aus seiner Krise. Der Umsatz zog gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein.

Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen. Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen./men/zb