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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Stellantis Sector Perform Kursziel 7€
    • Ebit verfehlte Prognosen wegen Nordamerika
    • Studie veröffentlicht am 30.07.2026 um 06:49 EDT
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perform' - Ziel 7 Euro
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe vor allem aufgrund schwacher Geschäfte in Nordamerika die durchschnittliche Analystenschätzung weit verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / EDT

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    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 5,078 auf Tradegate (30. Juli 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -5,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,54 %/+77,24 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stellantis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung von Stellantis’ Kurs und Fundamentaldaten: Q2/2026 mit Umsatz +13%, bereinigtem operativen Ergebnis 773 Mio.€ (AOI‑Marge 1,8%), Nettogewinn 293 Mio.€, starke Liquidität und bestätigte Prognose; dennoch Kurs deutlich unter dem Hoch. Diskutiert werden Erholungschancen, Konkurrenz durch BYD/Chinesen, mögliche Partnerschaften (z. B. für Maserati) sowie nachhaltige Reputations‑ und Managementrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Stellantis eingestellt.

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    dpa-AFX
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