ANALYSE-FLASH
RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro
- RBC belässt Enel-Rating Underperform mit Ziel 8,80
- Nettogewinn H1 leicht über Analystenkonsens
- Enel erwartet Jahresgewinn je Aktie am oberen Ende
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr habe etwas über dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen erwarte den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr jetzt am oberen Ende der Zielspanne./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 9,949 auf Tradegate (30. Juli 2026, 21:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 101,02 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Enel Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,49 %/-9,56 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 8,80 Euro
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Community Beiträge zu Enel - 928624 - IT0003128367
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wenn ich große Summen hätte wären die Enel ideal, aber ich weiß nicht, ob die großen Summen jetzt in Anleihen angelegt werden.