TeamViewer Aktie fällt am 30.07.2026 um -9,89 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,0575€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,89 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,6650 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,74 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TeamViewer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,26 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +18,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Anstieg von +11,21 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,35 % 1 Monat +33,38 % 3 Monate +41,26 % 1 Jahr -31,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.07.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von TeamViewer und deren Treiber. KI-bezogene Unsicherheit prägt Softwarewerte; Auswirkungen auf Wachstum vs. Disruption sowie Bewertungen. Bezugspunkte: Kurs um 6 €, Eröffnung 5,75 € (23.07.), Spekulationen auf 9 € bis November. Zins- und KI-Infrastruktur-Diskussionen halten Risiken hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Aufschwung und Dämpfer: Während Leitindizes in Deutschland und den USA weiter zulegen, geraten Nebenwerte und Technologietitel zunehmend unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im TecDAX.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,52 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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