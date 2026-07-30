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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie fällt am 30.07.2026 um -9,89 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am 30.07.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -9,89 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie fällt am 30.07.2026 um -9,89 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.07.2026

    Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,0575 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,89 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,6650  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,74 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TeamViewer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,26 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +18,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Anstieg von +11,21 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,35 %
    1 Monat +33,38 %
    3 Monate +41,26 %
    1 Jahr -31,14 %
    Stand: 30.07.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von TeamViewer und deren Treiber. KI-bezogene Unsicherheit prägt Softwarewerte; Auswirkungen auf Wachstum vs. Disruption sowie Bewertungen. Bezugspunkte: Kurs um 6 €, Eröffnung 5,75 € (23.07.), Spekulationen auf 9 € bis November. Zins- und KI-Infrastruktur-Diskussionen halten Risiken hoch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd.EUR € wert.

    DAX und Dow im Aufwind – Tech- und Nebenwerte geraten unter Druck


    Zwischen Aufschwung und Dämpfer: Während Leitindizes in Deutschland und den USA weiter zulegen, geraten Nebenwerte und Technologietitel zunehmend unter Druck.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im TecDAX.

    Almonty Industries, SCP Standard Capital Partners & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,52 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -9,85 %
    +18,35 %
    +33,38 %
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    -31,14 %
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    -76,98 %
    -79,93 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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