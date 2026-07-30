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    Aktien New York Schluss

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    Nasdaq stark erholt dank Microsoft-Kursfeuerwerk

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft-Zahlen bringen Nasdaq zu starkem Anstieg
    • Nasdaq 100 steigt 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte
    • Marktweit Gewinne, Dow und S&P legen deutlich zu
    Aktien New York Schluss - Nasdaq stark erholt dank Microsoft-Kursfeuerwerk
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder und der Nasdaq 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte. Enttäuschung bei Meta tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.

    Außerhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind auch spürbar, obwohl der stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial zuletzt eine viel bessere Phase hinter sich hatte als der Nasdaq 100. Der Dow stieg nun um 1,19 Prozent auf 52.208,06 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,66 Prozent auf 7.437,63 Punkte nach oben.

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    Der Marktbeobachter Stephen Innes sprach vom "großen Tech-Reset". Investoren hätten wochenlang ihr Engagement reduziert, Portfolios abgesichert und das KI-Thema neu bewertet. Historisch hätten solche Situationen eher in einer Konsolidierung gemündet als in einem Kollaps, doch diese Erfahrung sei jetzt noch kein eindeutiges Kaufsignal. "Der Neustart beendet die KI-Debatte nicht. Er verändert aber die Ausgangslage des Marktes", schrieb der Experte./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,07 % und einem Kurs von 222,2 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +16,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +23,35 %/+64,46 % bedeutet.





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