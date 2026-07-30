Amazon überzeugt auf ganzer Linie: Cloud boomt, KI zahlt sich aus

Der Gewinn je Aktie sprang von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 5,75 US-Dollar, weit über der Wall-Street-Prognose von 1,82 US-Dollar.

Amazon hat im zweiten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen und damit Zweifel an der Rentabilität seiner milliardenschweren KI-Investitionen vorerst zerstreut. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 201 Milliarden US-Dollar, während Analysten lediglich mit 197 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Amazon-Aktie schoss nachbörslich um bis zu 8 Prozent nach oben. Schon im regulären Handel hatten die Papiere rund 3,9 Prozent zugelegt. Damit hat die Aktie ihre Verluste der vergangenen zwei Wochen wieder wett gemacht.

Begünstigt wurde das Ergebnis durch 53 Milliarden US-Dollar an nicht-operativen Erträgen, die überwiegend aus einem nicht realisierten Kursgewinn auf die Amazon-Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic stammen. Die Aktie legte nachbörslich rund acht Prozent zu.

Im E-Commerce-Geschäft baute Amazon seine Schnelllieferangebote weiter aus und erschloss neue ländliche Regionen in den USA. Das jährliche Prime-Day-Event fand im Quartal vom 23. bis 26. Juni statt. Laut einer Schätzung von Adobe Analytics gaben Kunden dabei mehr als 26,4 Milliarden US-Dollar aus.

Das stärkste Signal sendete jedoch die Cloud-Sparte: Amazon Web Services erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich ein Plus von gut 31 Prozent erwartet. Treiber ist die anhaltend hohe Nachfrage von Unternehmen nach KI-Infrastruktur.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,69 % und einem Kurs von 219,4USD auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.





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