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    Aktie schießt hoch!

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    Amazon überzeugt auf ganzer Linie: Cloud boomt, KI zahlt sich aus

    AWS wächst so schnell wie seit Jahren nicht mehr: 37 Prozent Plus und 42,2 Milliarden Dollar Umsatz im zweiten Quartal. Die KI-Nachfrage beschleunigt Amazons Cloud-Geschäft zum fünften Quartal in Folge.

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon übertrifft Erwartungen mit Umsatzplus 20 Prozent
    • AWS wächst 37 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar
    • KI-Investitionen zahlen sich mit 53 Mrd Kursgewinn
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie schießt hoch! - Amazon überzeugt auf ganzer Linie: Cloud boomt, KI zahlt sich aus
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Amazon hat im zweiten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen und damit Zweifel an der Rentabilität seiner milliardenschweren KI-Investitionen vorerst zerstreut. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 201 Milliarden US-Dollar, während Analysten lediglich mit 197 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

    Der Gewinn je Aktie sprang von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 5,75 US-Dollar, weit über der Wall-Street-Prognose von 1,82 US-Dollar.

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    Die Amazon-Aktie schoss nachbörslich um bis zu 8 Prozent nach oben. Schon im regulären Handel hatten die Papiere rund 3,9 Prozent zugelegt. Damit hat die Aktie ihre Verluste der vergangenen zwei Wochen wieder wett gemacht.

    Amazon

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Begünstigt wurde das Ergebnis durch 53 Milliarden US-Dollar an nicht-operativen Erträgen, die überwiegend aus einem nicht realisierten Kursgewinn auf die Amazon-Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic stammen. Die Aktie legte nachbörslich rund acht Prozent zu.

    Im E-Commerce-Geschäft baute Amazon seine Schnelllieferangebote weiter aus und erschloss neue ländliche Regionen in den USA. Das jährliche Prime-Day-Event fand im Quartal vom 23. bis 26. Juni statt. Laut einer Schätzung von Adobe Analytics gaben Kunden dabei mehr als 26,4 Milliarden US-Dollar aus.

    Das stärkste Signal sendete jedoch die Cloud-Sparte: Amazon Web Services erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich ein Plus von gut 31 Prozent erwartet. Treiber ist die anhaltend hohe Nachfrage von Unternehmen nach KI-Infrastruktur.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,69 % und einem Kurs von 219,4USD auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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