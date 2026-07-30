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    Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie springt deutlich hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon übertrifft Erwartungen Aktie steigt nachbörslich
    • AWS-Umsatz wächst 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar
    • Gewinn springt auf 62,65 Mrd durch Buchgewinne
    Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie springt deutlich hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon hat im vergangenen Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel um mehr als sieben Prozent.

    In der wichtigen Cloud-Sparte AWS, auf deren Entwicklung Anleger besonders achten, stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit Erlösen von rund 40,5 Milliarden Dollar gerechnet.

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    Insgesamt kletterten die Erlöse des Handels- und Technologiekonzerns im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich sprang der Gewinn von 18,1 Milliarden Dollar im Vorjahr auf knapp 62,65 Milliarden Dollar hoch. Allerdings schließt das auch zusätzliche Buchgewinne etwa durch die Neubewertung der Beteiligung an der KI-Firma Anthropic ein. Sie lagen vor Steuern bei 53,4 Milliarden Dollar.

    Amazon investiert - wie etwa auch Google , Microsoft und der Facebook-Konzern Meta - Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,12 % und einem Kurs von 222,3 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 22:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +16,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,91 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +23,35 %/+64,46 % bedeutet.





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